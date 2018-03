DISCAPACIDAD. FIAPAS DENUNCIA QUE LAS PERSONAS SORDAS SON “EL PÚBLICO OLVIDADO” DEL TEATRO

Google Plus

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (Fiapas) ha denunciado que la mayor parte de los centros de exhibición, así como las propias representaciones teatrales, no tienen en cuenta la accesibilidad auditiva.



Así lo afirma en una nota con motivo del Día Mundial del Teatro, que se conmemora el 27 de marzo, jornada en la que, según la confederación, “muchas personas sordas no podrán disfrutar de las actividades programadas por falta de medidas de accesibilidad”.

Por ello, piden a las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, que adopten “las medidas oportunas” para que este público “olvidado” pueda asistir y disfrutar del teatro.

Así, Fiapas reivindica que los espacios culturales y las representaciones artísticas “sean accesibles para las personas sordas, usuarias de prótesis auditivas (audífonos y/o implantes), mediante medios de apoyo a la audición y a la comunicación oral (sistemas de bucle magnético, subtitulado…)”.

Además, reclama “que se siga avanzando en el cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, así como en el desarrollo de la denominada ‘Estrategia Integral Española de Cultura para Todos’, de manera que las personas con discapacidad puedan disfrutar de la cultura en condiciones plenas de accesibilidad”.

También recuerda que no sólo hay que hacer accesibles las salas o el contenido de las producciones, y que esté indicado en sus publicidades cuando lo sean, sino todos aquellos espacios en los que las personas sordas, como público y cliente de estos espectáculos, puedan requerir atención: taquillas, cafetería o guardarropa.



