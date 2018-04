LOS DINOSAURIOS CONQUISTARON LA TIERRA TRAS UNA EXTINCIÓN MASIVA POR UNA ÉPOCA DE LLUVIAS

Resulta comúnmente conocido que los dinosaurios desaparecieron tras el impacto de un meteorito en la Tierra al final del Cretácico hace unos 66 millones de años, pero no tanto que su expansión llegó tras una extinción masiva de especies hace unos 232 millones de años debido a una intensa época de lluvias.



Así lo aseguran cinco científicos del Museo de la Ciencia en Trento (MUSE) y las universidades de Ferrara y Padua (Italia), así como de la Universidad de Bristol (Reino Unido), en un estudio publicado en la revista ‘Nature Communications’.

La investigación une dos eventos concretos: el Evento Pluvial de Carniense y la diversificación inicial de los dinosaurios. Estos animales aparecieron mucho antes, al comienzo del periodo Triásico, hace unos 245 millones de años, pero su presencia fue muy rara hasta que 13 millones de años después estalló el Evento Pluvial de Carniense, cuando los dinosaurios tomaron el control de la Tierra gracias a pruebas encontradas en rocas de los Dolomitas (norte de Italia) a partir de sus huellas.

Al principio apenas quedaron huellas de dinosaurios y luego había muchas, lo que marca el momento de su explosión. Las sucesiones de las rocas en los Dolomitas están bien datadas. La comparación con las sucesiones rocosas en Argentina y Brasil, donde se encontraron los primeros esqueletos extensos de dinosaurios, muestra que la explosión de esos animales llegó allí también al mismo tiempo.

"Estábamos emocionados de ver que las huellas y los esqueletos cuentan la misma historia. Estuvimos estudiando las huellas en los Dolomitas durante algún tiempo y es increíble lo claro que fue el cambio de 'no dinosaurios' a 'todos los dinosaurios'", explica Massimo Bernardi, conservador del MUSE e investigador asociado de la Facultad de Ciencias de la Tierra en la Universidad de Bristol.

EXTINCIONES REPETIDAS

El punto de explosión de los dinosaurios coincide con el final del Evento Pluvial del Carniense, una época en la que el clima pasó de seco a húmedo y volvía a secarse nuevamente.

Durante mucho tiempo se sospechó que este evento había causado trastornos entre la vida en tierra y en el mar, pero los detalles no estaban claros. En 2015, la datación de secciones rocosas y la medición de los valores de oxígeno y carbono mostraron exactamente lo que sucedió.

Hubo erupciones masivas en el oeste de Canadá, representadas hoy por los grandes basaltos de Wrangellia, que provocaron explosiones de calentamiento global, lluvia ácida y matanzas en la tierra y en los océanos.

"Detectamos evidencia del cambio climático en los Dolomitas. Hubo cuatro latidos de calentamiento y perturbación climática, todo dentro de un millón de años más o menos. Eso debió producir extinciones repetidas", apunta Piero Gianolla, de la Universidad de Ferrara.

Mike Benton, de la Universidad de Bristol y también coautor del estudio, indica que “el descubrimiento de la existencia de un vínculo entre la primera diversificación de los dinosaurios y una extinción masiva global es importante”.

"La extinción no solo despejó el camino para la era de los dinosaurios, sino también para los orígenes de muchos grupos modernos, incluidos lagartos, cocodrilos, tortugas y mamíferos, animales terrestres clave en la actualidad", concluye.



