Constitucional y Supremo rechazan los recursos para paralizar el 155

El último cartucho de los partidos independentistas para paralizar judicialmente la aplicación del 155 ha fallado. Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo han rechazado este jueves tramitar los recursos presentados por los senadores independentistas para congelar la aplicación del 155.

El TC no ha entrado en la cuestión por considerar “prematuro” inconstitucionalizar el acuerdo del Consejo de Ministros.

También este jueves el Tribunal Supremo ha decidido no entrar a estudiar un recurso que también pedía la paralización de dicho acuerdo. Según el Supremo, dicha suspensión no cabe pues el acuerdo del Consejo de MInistro es “un acto de iniciación de proceso constitucional” y por tanto aún no despliega efectos.

Un recurso prematuro

El recurso de amparo al TC había sido presentado por senadores de ERC y PDeCat fue presentado en defensa de los derechos políticos de los diputados recurrentes, pero el Constitucional observa "manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo".

En el pedían al Tribunal la inmediata suspensión cautelar de la tramitación del requerimiento del Gobierno.

Además, en su providencia los magistrados del TC han fallado que "en el momento actual, el acuerdo impugnado no puede ser objeto de un juicio de constitucionalidad, pues resulta prematuro".

Los recurrentes solicitaban la nulidad de dichos acuerdos porque, en su opinión, vulneran el derecho de los senadores a ejercer los cargos en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas, con los requisitos señalados en las leyes.

En el día de ayer, el Tribunal recibió un segundo recurso de amparo presentado por un abogado de Barcelona y dirigido, en este caso, contra el acuerdo que el Consejo de Ministros remitió el pasado día 21 al Senado.

El recurrente, Oriol Casals, sostenía que el acuerdo impugnado vulnera la Constitución y el Tratado Internacional de Derechos Civiles y Políticos y solicitaba su nulidad.

El TC ha rechazado admitirlo.

Tribunal supremo: es una "medida cautelarísima"

Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado este jueves dejar en suspenso la vigencia del acuerdo del Consejo de Ministros. Dicha resolución, que continuará vigente, puso en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución y mandó al Senado un paquete de medidas para hacer frente al desafío independentista.

Una-con carácter de cautelarísima- que había sido solicitada en sendos recursos presentados por la Generalitat de Cataluña y por los miembros de este Gobierno de forma particular y su finalidad es conseguir la nulidad de las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy.

Considera el alto tribunal que se trata de un "acto de iniciación de un procedimiento constitucional, el del artículo 155 de la norma fundamental, que se dirige al Senado y que en el momento actual sólo se ha iniciado "y no produce por ello los efectos jurídicos 'ad extra' que sostiene la parte recurrente".

La medida "cautelarísima" no requiere dar audiencia a las partes para que puedan pronunciarse -al contrario de lo que ocurre con la medida cautelar- por lo el alto tribunal debía pronunciarse en un plazo máximo de 48 horas desde el momento del registro de los recursos, que se ha producido esta misma mañana.