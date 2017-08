EL CUPONAZO DE LA ONCE REPARTE MÁS DE DOS MILLONES DE EUROS ENTRE 10 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 2.025.000 euros entre localidades de 10 comunidades autónomas, en 81 cupones premiados con 25.000 euros cada uno en el sorteo del viernes, 18 de agosto de 2017.

En Andalucía, el Cuponazo ha repartido 725.000 euros en 29 cupones, premiados con 25.000 euros cada uno. Sevilla, Cádiz y Córdoba son las provincias afortunadas.

En Cataluña, el Cuponazo de la ONCE ha repartido 500.000 euros en 20 cupones premiados. Asturias también se ha visto agraciada con el Cuponazo, que ha dejado en el Principado 275.000 euros en 11 cupones premiados.

Castilla-La Mancha ha recibido 200.000 euros de este Cuponazo, en ocho cupones premiados. En la Comunidad Valenciana son 150.000 euros los que ha repartido el Cuponazo. En Navarra, los premios ascienden a 75.000 euros. Además, el Cuponazo del 18 de agosto ha dejado premios de 25.000 euros en localidades de Castilla y León, Galicia, País Vasco y Extremadura.

Además, el Cuponazo ha dejado dos premios de 100.000 euros. Uno en Canarias, y el otro en Andalucía, correspondientes a las extracciones de segunda categoría.

TODOS LOS VIERNES

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de 9 millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las 4, 3 ó 2 últimas cifras de las 6 extracciones de segunda categoría.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que desee. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE ‘www.juegosonce.es’ y establecimientos autorizados.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso