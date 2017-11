EL CRIBADO EN CÁNCER DE PULMÓN AUMENTA LA SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES EN UN 80%

Las técnicas de cribado o detección precoz del cáncer de pulmón consiguen una supervivencia de los pacientes del 80% a los cinco años del diagnóstico, según destacaron este miércoles los expertos en el marco del III Foro sobre 'Cáncer de Pulmón: Retos y soluciones'.

Con motivo de la celebración el próximo 17 de noviembre del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, los especialistas reunidos en esta jornada recordaron que esta patología provoca el mayor número de muertes en el mundo. En España se diagnostican más de 28.000 nuevos casos al año y se estima que para el año 2025 se incrementen en un 20%. En España es la primera enfermedad oncológica entre los hombres y la tercera entre las mujeres después del cáncer de mama y colorrectal.

En declaraciones a Servimedia, el doctor Florentino Hernando, jefe del servicio de Cirugía Torácica del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro del Grupo Español de Cáncer de Pulmon (GECP), subrayó que “sabemos que este cáncer no da la cara y es letal pero también sabemos cual es su causa y esta es el tabaco. Por ello, la detección precoz debe ir acompañada de campañas de prevención y del abandono del tabaco por parte del paciente, al que debemos ayudar en su deshabituación”.

Después de ésto, “en estadios precoces de la enfermedad estamos consiguiendo supervivencias del 80%. Por ello, no quiero resignarme a pensar que este tumor es muy malo porque se diagnostica en un estadio 4 o muy avanzado. Me revelo porque tenemos que ser capaces de encontrar la forma de detectarlo en un estadio 1 y en esta estrategia ya se han probado varias herramientas como el scanner de baja dosis que consigue su detección precoz”.

Los oncólogos coinciden en que para hacer más eficiente este cribado hay que delimitar la población de riesgo. “Por ello, además de incluir fumadores hay que tener en cuenta otros riesgos como la edad, el sexo o los antecedentes familiares”.

En cambio, otros expertos no están de acuerdo con esta selección. De hecho, el National Lung Screening Trial (NLST) es un estudio norteamericano que trata de indagar si el diagnóstico precoz del cáncer de pulmon por TAC de baja dosis o radiografia puede reducir la mortalidad en la población de alto riesgo como fumadores de más de 30 paquetes al año o ex fumadores de menos de 15 años.

A este respecto, el doctor José Miguel Sánchez, oncólogo médico del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid y miembro del GECP, subrayó que “este estudio ha demostrado un aumento de la supervivencia con estas herramientas de screening pero el TAC podría dar un 96% de falsos positivos, lo que daría lugar a que estos pacientes tuvieran que hacerse pruebas diagnósticas, biopsias o incluso llegar a la cirugía. Otros aspectos negativos son el sobrediagnóstico y la exposición a la radiación”.

Por ello, “un estudio de cribado en cáncer de pulmón es imprescindible pero con una mejor selección de la población de riesgo y esto no se puede hacer en todos los hospitales, sino en centros especializados y acreditados para que los beneficios del cribado sean importantes”.

Otro aspecto relacionado con esta patología es el estigma social y la culpabilidad que sienten estos pacientes por su enfermedad. En este sentido, Lucia San Miguel, psicóloga del departamento de Prevención y Promoción de la Salud de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), explicó que “la culpa y el estigma vienen de la mano del paciente diagnosticado de cáncer de pulmón. Por ello, desde esta asociación les acompañamos y apoyamos en este proceso para eliminar estos sentimientos. Resolverlos y eliminar este lastre ha demostrado una mejor calidad de vida de estas personas”.

