LA COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS DE DEPENDENCIA RECLAMA UNIFICAR LAS PRESTACIONES EN TODAS LAS COMUNIDADES

La presidenta de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, Aurelia Jerez, reclamó este miércoles en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados que se unifiquen las prestaciones y servicios de atención a la dependencia en todas las comunidades autónomas.



“Queremos que se garanticen las mismas prestaciones en las distintas comunidades”, afirmó Jerez, que explicó que no le parece “justo” que una persona reciba más o menos prestaciones por haber nacido o residir en una comunidad autónoma u otra, ya que las ayudas son diferentes. “En España debemos tener los mismo derechos y esperamos que esto alguna vez llegue a ser real”, insistió. También recalcó que no solo se debe analizar la cantidad, sino que “habría que valorar la calidad de los servicios”.

Asimismo, solicitó a los diputados la “adecuación” de los servicios de dependencia según las necesidades de cada usuario y advirtió de que “los niños están un poco abandonados en estos momentos” porque los servicios “van más dirigidos a personas mayores”.

La represenante de la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia señaló que un niño con dependencia necesita de una cuidadora que esté pendiente de él durante las 24 horas del día. En el 93% de los casos son cuidadoras mujeres y muchas de ellas son “madres que deben de abandonar sus puestos de trabajo y renunciar desarrollo vida laboral”. Por este motivo, afirmó que necesitan “profesionales que nos ayuden a atender a nuestros hijos, padres y maridos”.

En este sentido, solicitó la “cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras”. “Como ciudadana que realiza una labor que le ahorra dinero al Estado central, tengo derecho a tener esa pensión”. Calificó de “ridícula” la ayuda mensual que reciben, que situó en 387 euros, y de “escandaloso y bochornoso” que las mismas cuidadoras sean quienes se tengan que pagar la Seguridad Social.

Según los datos que ofreció, en España existen 1.264.952 dependientes, de los cuales el 62,74% son personas mayores de 65 años. Además, señaló que 310.000 personas a las que le aprobaron prestación de dependencia no han recibido ninguna ayuda. El año pasado 38.000 personas fallecieron esperando una ayuda a la dependencia. Aurelia Jerez calificó de “muy triste” esta realidad. “No podemos consentir que sigan muriendo personas en una situación desfavorable para ellos y sin vida”, dijo.



