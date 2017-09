COMIENZA LA CAMPAÑA ‘#YOTRABAJOPOSITIVO’, CONTRA LA DISCRIMINACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON VIH

La campaña ‘#YoTrabajoPositivo Sin discriminación por VIH’ se puso en marcha este martes en Madrid para visibilizar que el lugar del trabajo no es una vía de transmisión del VIH y lograr así que no se discrimine a las personas con VIH en el acceso al empleo.

Esta iniciativa hizo hincapié en que el 50% de las personas con VIH en España no tienen empleo y, por ello, durante los próximos tres meses recorrerá España y América Latina, gracias al apoyo de más de 70 empresas, sindicatos, administraciones públicas, organizaciones e instituciones pública y privadas, así como universidades, centros de investigación y partidos políticos, con el objetivo de visibilizar que el lugar del trabajo no es una vía de transmisión del VIH.

En este sentido, el coordinador de Trabajando en Positivo, Julio Gómez, afirmó que “es importante subrayar lo que la evidencia científica muestra y además respaldan diferentes organizaciones internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, en alusión a que “las personas con el VIH pueden realizar cualquier ocupación u oficio sin riesgo de infectar a terceras personas”.

El actor Sergio Pazos, quien ha cedido su imagen en apoyo a la campaña, declaró que la tasa de paro superior al 50% que sufren las personas con VIH “es inaceptable” y añadió que “debemos hacer todo lo posible para acabar con la discriminación por VIH a través de información y sensibilización”.

Por su parte, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en España, Joaquín Nieto, explicó en el caso de España “aún falta mucho por hacer, aunque hay ejemplos importantes de buenas prácticas como esta campaña”, la cual, “apoyamos porque debemos implicarnos todos los agentes para que no se vulneren los derechos en el ámbito laboral”.

Además, el evento contó con la presencia de representantes de diversos grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, quienes mostraron su apoyo a la campaña para que así deje de existir discriminación en cualquier ámbito, por sexo, por ideas y, en este sentido, por vivir con VIH.

