CIUDADANOS PREGUNTA AL GOBIERNO QUÉ HACE PARA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSPORTE AÉREO

- El Cermi convoca una protesta contra Ryanair por su conducta "permanente de discriminación hacia los pasajeros con discapacidad". Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas dirigidas al Gobierno para que explique qué acciones piensa poner en marcha para impedir que las personas con discapacidad sufran algún tipo de discriminación en el transporte aéreo.

El diputado de Ciudadanos Francisco Igea recuerda en el escrito que ha registrado en el Congreso que recientemente un estudiante sordociego español, Javier García Pajares, que se encontraba en Londres con una beca Erasmus, denunció que adquirió un billete para viajar a España el 21 de diciembre con Ryanair y que cuando contactó, a través de su mediadora, con la aerolínea irlandesa de bajo coste para pedir asistencia para acceder al avión, le advirtieron de que no podía viajar solo y la alternativa que le ofrecieron fue encontrar a una persona que viajara con él y pagar su billete o devolverle el dinero.

Igea pide al Gobierno que explique si conoce "otros casos de discriminación de pasajeros con discapacidad", si piensa llevar a cabo alguna acción para impedir "que este tipo de sucesos vuelvan a suceder" y si tiene previstas medidas para "depurar cualquier tipo de responsabilidad administrativa por este suceso".

SEGURIDAD

Un portavoz de Ryanair señaló a Servimedia que una persona sordociega no puede viajar sin acompañante por motivos de seguridad, por lo que sus condiciones de transporte exigen que cualquier persona con discapacidad que necesite asistencia y pueda suponer un riesgo de seguridad vaya con un acompañante mayor de 16 años, cuyo billete debe pagar.

Según la normativa aplicada por Ryanair, no puede viajar sola “cualquier persona que no pueda quitarse el cinturón de seguridad, mantenerse erguido en el asiento del avión, levantarse y llegar a la salida de emergencia sin ayuda, extraer y ponerse el chaleco salvavidas, colocarse una mascarilla de oxígeno sin ayuda, o que sea incapaz de comprender la información de seguridad, o cualquier consejo o instrucciones de la tripulación en caso de emergencia (incluida la información facilitada en formatos accesibles)”.

El estudiante afirma que cumple los requisitos que se piden y que siempre ha viajado solo, necesitando únicamente asistencia desde la sección de salidas hasta el avión y desde el avión hasta la sección de llegadas, “porque mi resto visual no es suficiente para orientarme por el aeropuerto”.

PROTESTA DEL CERMI

No es la primera vez que se producen quejas de personas con discapacidad ante las decisiones que adopta la aerolínea, lo cual ha motivado que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) haya convocado un acto de protesta contra Ryanair "por su conducta estructural, sistemática y permanente de discriminación hacia los pasajeros con discapacidad".

La concentración de protesta, autorizada por la Delegación del Gobierno en Madrid, se celebrará el próximo sábado, 21 de enero, en el área de 'Salidas' de la Terminal 1 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El acto comenzará a las 12.00 horas.

