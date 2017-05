HOY SE CELEBRA EN MADRID LA II JORNADA CIENTÍFICA SOBRE TRATAMIENTO EN JUEGO PATOLÓGICO

- Organizada por FEJAR en colaboración con la ONCE. La Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), en colaboración con la ONCE, celebra hoy en Madrid la ‘II Jornada Científica sobre Tratamiento en Juego Patológico. Una Visión Internacional’.

La jornada se desarrollará en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE a partir de las 10.00 horas, tras su inauguración por parte del director general de la ONCE, Ángel Sánchez, acompañado por el presidente de FEJAR, Máximo Gutiérrez; el director general de Ordenación del Juego, Juan Espinosa García, y la vocal asesora de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Elena Martín, entre otras personas.

Según informaron los organizadores, el objetivo de esta segunda jornada técnica, como la del pasado año, es tratar de concienciar a la sociedad sobre la importancia de la praxis de un juego responsable y el tratamiento específico a las personas afectadas por la adicción.

Si el año pasado el encuentro se dirigía a conocer la realidad de la actividad de juego en el espacio iberolatinoamericano, en esta segunda cita se tratarán de conocer las líneas de intervención clínica en otros países de todo el mundo.

Participarán como ponentes Óscar Castro, director general de Total Gaming System y miembro del grupo de trabajo de Loterías Europeas en materia de Juego Responsable; Mark Griffiths, director internacional Gaming Research Unit Psychology de Reino Unido; Isabelle Giroux, de la Facultad de Psicología de la Universidad Laval (Quebec, Canadá); Fulvia Prever, psicoterapeuta NHS Italia, asociación ALEA; Débora Blanca, investigadora y terapeuta de adicción al juego y vocal de SOCILEJ, de Argentina; Juan José Lamas, director técnico de FEJAR, y Susana Jiménez, de la Unidad de Juego Patológico del Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona).

Todos ellos, profesionales de distintas áreas que llevan años tratando la patología de la ludopatía desde diferentes dispositivos y con multitud de técnicas y estrategias, tratarán de ahondar en el protocolo de tratamiento más eficaz y establecer alianzas académicas y de intervención social en los diferentes Estados.

El encuentro está dirigido a todos los sectores sociales, tanto del ámbito público como del privado, en especial los relacionados con la salud y el bienestar (universidades, sociedades, fundaciones, asociaciones, etc., así como a psicólogos, médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapeutas y otros especialistas que interrelacionen con la población en una intervención clínica; estudiantes universitarios que necesiten ampliar información en la búsqueda de una profesión futura trabajando en el campo de las adicciones, y cualquier otra persona, profesional o agente de la salud y el bienestar social, interesada en la materia.

La ONCE y FEJAR colaboran estrechamente desde hace varios años en materia de juego responsable y prevención de la dependencia de juegos de azar.

