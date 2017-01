REAL MADRID Y BARCELONA, JUNTOS EN UNA CAMPAÑA PARA CONDENAR EL RACISMO

Los presidentes del Real Madrid Club de Fútbol y del Futbol Club Barcelona, Florentino Pérez y Josep Maria Bartomeu, respectivamente, se han unido este martes para condenar el racismo tanto dentro, como fuera de los recintos deportivos, puesto que “sin respeto no hay juego”.

Ambos presidentes denunciaron la intolerancia en los campos de fútbol durante la presentación de la campaña ‘Sin respeto no hay juego’ que va a llevar a cabo la Cadena Ser durante el primer semestre de 2017, con motivo del acuerdo entre Prisa y la Unesco y que pretende dar continuidad al informe ‘Colour? What Colour?’ que elaboró la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

El acto contó también con la presencia del presidente del club italiano Juventus Football Club, Andrea Agnelli; el presidente de Prisa, Juan Luis Cebrián, y la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco, Nada Al-Nashif, y todos destacaron la importancia de inculcar a los más jóvenes los principios de tolerancia y respeto para acabar con el racismo.

“El racismo y la discriminación no son hechos aislados en el fútbol, pero si sucede en el fútbol es que algo pasa en la sociedad”, manifestó Bartomeu, que señaló la necesidad de “utilizar el fútbol para promover los valores que queremos inculcar como el esfuerzo, la humildad, la ambición, el trabajo en equipo y el respeto”, puesto que “sin respeto no hay juego” y “sin respeto no hay futuro”.

Por su parte, el presidente del Real Madrid lamentó que la intolerancia en el fútbol es algo que “hemos padecido y seguimos padeciendo desgraciadamente”. En este sentido, hizo hincapié en que “el fútbol es de todos y debe ser integración”, por lo que “tenemos que ser firmes y rotundos contra los que insultan, lanzan objetos, respiran odio y fomentan lo peor de la condición humana”.

Cebríán indicó que el objetivo de esta campaña es “promover esa idea que definía Bob Marley en una canción, cuando decía que seguiría habiendo guerras mientras la gente se fije más en el color de la piel que en el color de los ojos” y “agitar la conciencia pública y la opinión pública para inculcar a los más pequeños que la diversidad es una riqueza frente a la exclusión que algunos quieren ahora provocar en la sociedad”.

“ES TAREA DE TODOS”

La representante de la Unesco agradeció a los tres presidentes su participación en esta iniciativa, ya que el fútbol es “uno de los mejores vehículos para transmitir valores y formar a los jóvenes” y afirmó que “la discriminación por cuestiones de raza es la violación de los derechos humanos más radical”.

Por último, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Ramón Lete, declaró que la lucha contra la discriminación en el deporte es “tarea de todos”, aunque “lanzar un mensaje de cierta tranquilidad”, al asegurar que “los datos de la Comisión Antiviolencia de la temporada 2015/2016 lo que denotan es que los casos relacionados del racismo no llegan al 1% del total”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso