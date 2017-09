Artur Mas pide dinero a la ‘caja de solidaridad’, ¿qué es?

El ex presidente de la Generalitat Artur Mas y otros acusados por la consulta soberanista del 9N de 2014 han declarado que no podrán pagar de su bolsillo los 5,2 millones de euros de fianza que les impone el Tribunal de Cuentas, por lo que han pedido aportaciones a la caja de solidaridad.

¿Qué es la ‘caja de solidaridad’?

La caja de solidaridad es una cuenta corriente organizada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, para ayudar de forma solidaria a sufragar las multas impuestas por el proceso soberanista.

Según la web, esta propuesta "permite afrontar todas las represalias económicas que reciben personas físicas como consecuencia de actuaciones enmarcadas en el proceso hacia la independencia por participar de acciones unitarias, cívicas, pacíficas y democráticas".

Este lunes las últimas informaciones apuntaban a que la caja de solidaridad de la ANC y Òmnium está a punto de superar los dos millones de euros. Casi un millón y medio más que a principios de mes, justo antes que el Tribunal de Cuentas decidiera reclamar 5,2 millones a los organizadores del 9N.





Rigau, Homs, Ortega y Mas

La multa del Tribunal de Cuentas de 5,2 millones por la organización del 9N se repartirá entre Rigau (3 millones), Homs (2,1 millones), Ortega (800.000 euros) y Mas (5,2 millones como máximo), es decir, si alguien no paga o sólo paga una parte, Mas, como último responsable, tendrá que hacerse cargo del importe que falte hasta un máximo de 5,2 millones.

Por ello, Mas no ha dudado en animar a quienes participaron en el 9N a "ayudar un poco" con una aportación a la "caja de solidaridad". En declaraciones a RAC 1, Mas ha explicado que los señalados por el 9N por el Tribunal de Cuentas no pueden "hacer frente a estas cantidades".

No obstante, ha subrayado que "mucha gente ha tomado conciencia" de que estos acusados dieron "la cara" para poder celebrar una consulta en la que participaron 2,3 millones de catalanes, por lo que "no tiene sentido que nueve lo perdamos todo" y que "el resto no haga un muy pequeño esfuerzo" para poder hacer frente a la fianza.