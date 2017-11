LA LEY ANTITABACO Y LA DE DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL MEJORAN LA SALUD DE LOS ESPAÑOLES

Google Plus

- Según un estudio de 'la Caixa'. Las leyes reguladoras contra el consumo de tabaco y contra la conducción temeraria, como la reforma del Código Penal para delitos contra la seguridad vial, han mejorado la salud de los españoles porque han cambiado los hábitos no saludables y han hecho que disminuya la mortalidad, según un informe del 'Observatorio Social' de 'la Caixa', que ha hecho público este viernes.



El informe explica cómo entre los años 2000 y el 2015 la carga de enfermedad derivada del tabaquismo y la conducción temeraria se redujo en un 37%, en buena parte debido a la implementación de medidas legislativas duras, como las anteriormente mencionadas.

Según este estudio, realizado por el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Jaime Pinilla, gracias en parte a las intervenciones legislativas realizadas sobre estas conductas de riesgo, fumar y conducir de forma temeraria, en 2015 dejaron de perderse unos 1.400 años de vida en plena salud por cada 100.000 habitantes.

En el caso del tabaquismo, la entrada en vigor de la ley antitabaco (2005) explica el 6,81% del descenso de ventas de tabaco, mientras que su modificación con la restricción total del consumo en lugares públicos cerrados (2010) explica el 16,55% de esta reducción.

En materia de seguridad vial, el informe subraya que la reforma del Código Penal en relación a los delitos contra la seguridad vial (2007) explica un 13,34% de la caída en la mortalidad por accidentes de tráfico en este periodo.

Sin embargo, también señala que la introducción del carnet por puntos (2005) no tuvo efectos inmediatos hasta que se acompañó de una penalización real y efectiva de las infracciones.

La investigación ha tomado como objeto de estudio los dos comportamientos no saludables que más impacto tienen sobre la salud pública: el tabaquismo y la conducción temeraria, dos comportamientos, que, según Pinilla, provocan cargas de enfermedad prevenibles y, en consecuencia, costes económicos que podrían dedicarse a otras finalidades.



