Pepe Álvarez (UGT): "El FMI piensa poco en las personas y mucho en la macroeconomía"

Álvarez, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha dejado claro que UGT no aceptará otra cosa que no sea volver a revalorizar las pensiones con el IPC. "Para UGT no hay margen de negociación. Es absolutamente condición sine qua non que volvamos a la fórmula de 2011 y a partir de ahí se puede hablar", ha dicho el líder sindical.

El secretario general de UGT ha insistido en que para su organización es "absolutamente necesario" volver a la situación existente en 2011, cuando se firmó un acuerdo de pensiones desde el consenso, y derogar el factor de sostenibilidad que introdujo el Gobierno del PP en 2013 (ahora está en suspenso hasta 2023).

"Las reformas que no se han pactado deben derogarse porque si partes a la hora de negociar de una reforma impuesta, el final del camino es claramente negativo", ha subrayado Álvarez.

Sobre los ingresos de la Seguridad Social, el líder sindical ha dicho que, "aunque seguramente el FMI no lo ha mirado porque sólo le interesa la macroeconomía", el Estado detrae cada año de la Seguridad Social entre 21.000 y 23.000 millones de euros para pagar cosas que no son pensiones. "Y eso debería pasar a los Presupuestos del Estado", ha precisado.