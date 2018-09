Garamendi reprocha a los políticos la "triste" imagen que dan "tirándose los trastos" por la tesis de Sánchez

"Nos da mucha tristeza ver lo que está pasando. España necesita una política seria, de encuentro, donde se hable de los temas que nos afectan, y lo que estamos viendo es un debate que al cuidadano de a pie le tiene perplejo", ha señalado al ser preguntado por la polémica generada por la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Yo no sé si ha hecho o no la tesis, lo que quiero son gobernantes serios y el debate del Parlamento está siendo ajeno a las responsabilidades que debería tener (...) Se están tirando los trastos a la cabeza, incluso dentro de los partidos, y la imagen que se da es bastante triste y la que se está dando fuera de España es todavía peor. El efecto confianza pasa también por que estos espectáculos no se vieran", ha apuntado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Garamendi ve incomprensible este debate y "los ríos de tinta" que está generando y considera un "error grande" poner en duda una institución tan fundamental como es la Universidad española. "Todo esto le está haciendo un daño enorme. Es gravísimo poner a la Universidad española en un escenario que no se merece", ha subrayado.

Garamendi, que será el próximo presidente de la CEOE con toda probabibilidad, ha pedido a los partidos políticos que trabajen "en positivo" y se dejen de "debates estériles" porque lo que necesita España es "estabilidad".

"No es gratuito que hayamos firmado el acuerdo salarial con los sindicatos hasta 2020. Es para blindarnos de todos estos temas porque nosotros estamos en el día a día de la calle, estamos en otra cosa", ha indicado el actual vicepresidente de la CEOE.