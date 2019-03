Fundación BBVA premia a la profesora Claudia Goldin por su análisis económico de la brecha de género

La Fundación BBVA ha otorgado a la catedrática de la Universidad de Harvard Claudia Goldin el premio 'Fronteras del Conocimiento' en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, por ser "la pionera" en el análisis económico de las causas de la brecha de género.

Según el jurado, a Goldin "se le acredita como la creadora del campo del análisis empírico de la brecha de género" a través de su obra seminal de 1990 'Understanding the gender gap - An Economic History of American Women', que analiza las causas de las diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Aunque este libro se ocupa de analizar la coyuntura en Estados Unidos, Goldin ha asegurado, después de conocer este reconocimiento por parte de la Fundación BBVA, que sus resultados son aplicables a otros países.

CAUSAS

Goldin apunta como origen de la discriminación salarial la utilización creciente de los mecanismos de promoción con la expansión del trabajo administrativo, en contraste con los mecanismos de pago por unidad de trabajo realizada que predominaban entre las mujeres empleadas en las manufacturas a principios del siglo XX.

El desarrollo de los departamentos y las políticas de personal habrían creado las condiciones institucionales que permitieron la persistencia de esa discriminación. Además, Goldin analiza la evolución de las aspiraciones de las mujeres a lo largo del último siglo.

Según la profesora, al principio tenían que elegir entre trabajo como medio de subsistencia o la familia; a partir de los años 20 eligieron anteponer el trabajo; en los años 40 esa relación se invirtió, y en los 60 se introdujo el concepto de carrera profesional, que se situó por delante de la familia, hasta llegar al momento actual, a partir de los años 80 en que las mujeres quieren compaginar carrera y familia.

Además, parte del problema viene "heredado" de las diferencias sociales y culturales del pasado. Cuando en el trabajo se valora más a los que hacen más horas, una vez se tienen hijos, uno de los miembros de la pareja se reponsabiliza más de sus cuidados, mientras que el otro está más pendiente del trabajo. De manera "desproporcionada", según califica Goldin, el primer papel ha recaído sobre la mujer y el segundo sobre el hombre.

SOLUCIONES

Debido al impacto que la maternidad y la paternidad tienen sobre la brecha de género, Goldin defiende un "cambio cultural" tanto en las empresas como en los hogares: "Se espera y se asume que las mujeres deben disfrutar una baja por maternidad, pero no se espera lo mismo de los hombres. Es necesario que esta actitud cambie para que deje de pensarse que el hombre que disfruta de una baja por paternidad no es un buen trabajador", indica.

"Es fundamental que los hombres también asuman la responsabilidad de estar pendientes de lo que ocurre en sus hogares, y sean los primeros que digan a sus jefes que no están dispuestos a trabajar horas extra el domingo y perderse el partido de fútbol de su hija", incide Goldin.

Goldin, nacida en Nueva York en 1946, se licenció en Economía en la Universidad de Cornell y se doctoró en esta misma disciplina en la Universidad de Chicago. Su carrera docente e investigadora se inició en las universidades de Wisconsin y Princeton, donde fue profesora, y continuó en la Universidad de Pensilvania, donde fue primero profesora titular y más tarde catedrática. Actualmente ocupa la Cátedra Henry Lee de Economía de la Universidad de Harvard, a la que se incorporó en 1990.