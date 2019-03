Los rectores advierten de que un Brexit "duro" podría acabar con el programa Erasmus+ en Reino Unido el próximo curso

En declaraciones a los medios este jueves en Madrid, el rector de la Universidad Ramón Llull, Josep María Garrell, ha explicado que las universidades ya preparan "planes de contingencia" para abordar cualquier escenario y "que no se acabe el mundo a finales de marzo". En ese sentido, ha expuesto que si la salida del Reino Unido es pactada "habrá un periodo de transición" que no alteraría la situación de los estudiantes españoles en las islas, aunque admite que si no hay acuerdo se produciría "incertidumbre".

Según datos de la Representación en España de la Comisión Europea, el Brexit podría afectar a 2.600 universitarios españoles y unos 2.900 británicos del programa Erasmus+ de movilidad entre universidades europeas, aunque los matriculados este curso no deberían verse afectados. Sin embargo, aquellos que han solicitado estudiar en el Reino Unido el próximo curso con este programa estarían expuestos al desenlace del Brexit.

En caso de una salida británica sin acuerdo, los 'erasmus' españoles en el Reino Unido para el próximo curso "no tendrían posibilidad de ser beneficiarios" de este programa europeo a no ser que se produzcan pactos bilaterales, ha precisado el rector Garrell, que ha apuntado también que las universidades españolas están notando un descenso de las peticiones de estudiantes británicos para cursar sus estudios el año que viene.

Garrell ha realizado estas declaraciones tras participar en la jornada 'El Brexit y las universidades españolas' celebrada este miércoles en la Oficina de la Representación en España de la Comisión Europea de Madrid, en la que se ha recalcado que en el caso de producirse un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, las condiciones del programa Erasmus+ se mantendrían hasta que acabe el año 2020.

El Brexit también afectaría a los 8.800 españoles que estudian en el Reino Unido por su cuenta, sobre todo títulos de posgrado, según el consejero de Educación en el Reino Unido y la República de Irlanda de la Embajada de España en Londres, Gonzalo Capellán, que ha alertado del incremento de tasas que puede producir el nuevo escenario, multiplicando el precio de los máster de "9.000 a 30.000 libras".