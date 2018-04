La UCM, única universidad española en el ranking 'Technical Game Research'

Según ha informado la UCM en un comunicado, el estudio ha analizado las publicaciones de 1.338 investigadores de 490 instituciones de todo el mundo, estableciendo el ránking de las 100 primeras. Entre ellas sólo se encuentra una universidad española, la Universidad Complutense de Madrid que ocupa el puesto 52.

La Universidad ha destacado que esta posición en el ranking es "el fruto del trabajo de un grupo de investigadores de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense." Este grupo de profesores lleva más de 15 años investigando en las aplicaciones de la inteligencia artificial y la ingeniería del software a la producción de videojuegos y el uso de los videojuegos en aplicaciones más allá del puro entretenimiento.

El máster propio UCM en Desarrollo de Videojuegos, que lleva formando desde 2004 a algunos de los mejores programadores de la industria del videojuego, PadaOne Games, que es la primera spin-off universitaria española dedicada a la producción de videojuegos, y el Grado en Desarrollo de Videojuegos, ahora en su cuarto año y también en la Facultad de Informática, sirven para completar el círculo virtuoso de investigación-formación-docencia en este centro de la Complutense.

En el estudio se recogen publicaciones de los investigadores de los grupos de investigación de la Facultad de Informática GAIA (Grupo de aplicaciones de inteligencia artificial, y NIL (Natural Interaction based on Language) en revistas como IEEE Transactions on Games, publicada por IEEE, o Entertainment Computing, publicada por Elsevier, y congresos internacionales como Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment (AIIDE), Foundations of Digital Games (FDG) o International Conference on Entertainment Computing (ICEC).

El primer lugar del ranking lo ocupa la University of California Santa Cruz (USA) de donde acaba de regresar de una estancia de dos meses el profesor Pedro González Calero que es quien viene liderando muchas de estas iniciativas en la Universidad Complutense.