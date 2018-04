Un juez de Guatemala rechaza el peritaje del incendio en la muerte de 41 niñas

Un juez de Guatemala decidió hoy rechazar como prueba de la acusación el peritaje de incendios que realizó un experto tras el fuego que el 8 de marzo de 2017 se cobró la vida de 41 niñas en un hogar a cargo del Estado.

"Durante la audiencia de recepción de medios de prueba, en el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción acaecido el 8 de marzo de 2017, celebrada el día de hoy, no fue admitido el peritaje de incendios, decisión no compartida por el Ministerio Público", dijo la Fiscalía tras la resolución del juez Pedro Radolfo Laynez.

Según el ente investigador, los artículos 225 y 230 del Código Procesal Penal facultan "plenamente a la fiscalía para llevar a cabo tal diligencia", por lo que presentaron un recurso de reposición que no fue admitido por el juez y ahora estudian otras "acciones legales" para lograr su inclusión como medio de prueba.

En total, la fiscalía presentó este miércoles 870 medios de prueba contra tres exfuncionarios enviados a juicio por esa tragedia -el exsecretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Carlos Rodas, la exsubsecretaria Anahí Keller y el exsubdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción Santos Torres-, aunque el peritaje era una de las pruebas más fuertes.

El informe del experto Luis Assardo no fue aceptado, según el juez, porque es ilegal que no haya sido autorizado por un magistrado y que solo fuera gestionado por el Ministerio Público, ente que alegó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses no tiene expertos en esta materia.

El 8 de marzo de 2017, un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción provocó la muerte de 41 niñas, después de que ellas mismas causaran el fuego para protestar por los continuos abusos que sufrían, un caso por el que cinco personas han sido procesadas, además de las tres que enfrentarán un juicio.