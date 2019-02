(AMP) Maroto alega que concedió ayudas a Alcoa "por responsabilidad" pese a saber que iba a cerrar plantas

Así, durante su comparecencia ante la comisión del ramo de la Cámara Baja, a la que ha acudido a informar sobre esta crisis industrial, Maroto ha señalado que las tres plantas de esta empresa se beneficiaron de las ayudas correspondientes al mecanismo de compensación de costes indirectos a las emisiones de CO2 para compensar los costes eléctricos.

La ministra ha señalado que el Gobierno concedió estas ayudas "para garantizar la búsqueda de inversor" y así no poner ningún "impedimento" para encontrar una empresa que se hiciera cargo de las plantas amenazadas por el cierre.

Además de estos mecanismos de compensación, Maroto ha informado que el Gobierno puso "a disposición" otras ayudas, como los programas de apoyo a la inversión industrial para el fomento de la competitividad o el programa de apoyo financiero a proyectos de I+D+i.

A renglón seguido, la ministra ha incidido en que el decreto ley aprobado por el Gobierno con varias medidas para el sector, entre ellas la creación del estatuto para las empresas electrointensivas, incluye la garantía para que las empresas que reciban este tipo de ayudas mantengan la producción y el empleo durante tres años.

"NO VALE CUALQUIER PLAN DE INVERSIÓN"

Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, la ministra ha celebrado que ya cuenta con varias ofertas para dar un futuro a las plantas y que en las mesas de seguimiento en las que participa el propio Gobierno se evaluará "de forma conjunta" el plan de inversión de "los distintos agentes que han manifestado interés".

En este sentido, ha subrayado que tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. "No vale cualquier plan de inversión, necesitamos uno que garantice la viabilidad en el corto, pero también en el medio y largo plazo en ambas instalaciones", ha subrayado.

Así, Maroto ha manifestado la importancia de que el inversor que presente una oferta por las plantas "venga para quedarse" ya que, optar por una opción sin contar con el largo plazo tendría el riesgo de convertirse en "pan para hoy, hambre para mañana".

EL PAPEL DEL GOBIERNO EN LA CRISIS

La ministra ha reivindicado el papel jugado por el Gobierno a la hora de actuar en esta crisis y en otras como en Cemex o La Naval, subrayando que con Alcoa "el acompañamiento ha sido total, diario" y reivindicando la dificultad en alcanzar el acuerdo para dar más margen en la búsqueda de un nuevo inversor, que garantiza que no haya ni un solo despido hasta, como mínimo, el mes de junio.

"Ha sido muy difícil que Alcoa revirtiera una decisión que había tomado, algo que no está suficientemente reconocido", ha aseverado la ministra. Si bien en un principio la propia Alcoa se posicionó como "muy distante" a la hora de buscar alternativas a las plantas --una búsqueda en la que, ha asegurado, "era impensable" que participara al inicio de la crisis--, ha celebrado que ahora exista "un compromiso escrito" para ser "actor activo en la búsqueda de soluciones y las inversiones que necesita para seguir funcionando".

BORRADOR DEL ESTATUTO ELECTROINTENSIVO ESTE MES

La titular de Industria ha recordado que la empresa ya planteó hace cinco años un ERE para su plantilla en España, y ha mencionado los "problemas estructurales" de los que adolece, pero ha pedido también no poner el foco únicamente en el coste de la energía. "No solamente es por un coste de pérdida de competitividad. También, pero no solamente", ha manifestado.

Respecto a la puesta en marcha del estatuto para la industria electrointensiva, ha justificado la aminoración en las partidas por compensación por emisiones en que será este estatuto el que defina con qué recursos contará, y también ha avanzado que su departamento trabaja en acelerar la presentación del mismo.

Así, ha avanzado que buscan que este mismo mes de febrero puedan presentar a los grupos un borrador sobre un texto que, actualmente, se encuentra en período de consultas en el que la Xunta de Galicia y el propio comité de empresa de Alcoa en A Coruña ya han trasladado propuestas.

PROYECTO DE LEY Y ESTRATEGIA POR LA INDUSTRIA

Más tardará en estar lista la Estrategia Industrial y el resto de agendas sectoriales pendientes de aprobación, que Maroto espera presentar este mes de junio, ya que confía en haberlas completado para el primer semestre del año.

También ha recordado los trabajos en el proyecto de ley de Industria, un texto que ha asegurado que será "muy ambicioso" y que espera acompañar con la firma del Pacto por la Industria con el fin de elevar esta política a "política de Estado" y así "salvaguardarla" de los diferentes cambios de gobiernos.