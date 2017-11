RSC. BANKIA APOYA CON MÁS DE 9.500€ EL PROGRAMA 'EMPLEO STELA' DE DOWN MADRID

La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid) ha recibido el apoyo de Bankia con 9.585 euros para el programa 'Empleo Stela', que tiene como finalidad facilitar y promover la inserción social y laboral de las personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual en entornos ordinarios de trabajo a través de la metodología del Empleo con Apoyo.

Down Madrid y Bankia pondrán en marcha, dentro del programa de 'Empleo Stela', las acciones y medidas necesarias para la capacitación, inserción, apoyo y mantenimiento de puestos de trabajo en entornos ordinarios de empleo de personas con síndrome de Down u otra discapacidad intelectual.

Esta colaboración potenciará las posibilidades de acceder al empleo de profesionales con discapacidad. En la actualidad, se benefician de este programa un total de 157 personas con discapacidad intelectual.

El servicio de 'Empleo Stela', además de apoyar la capacitación para el empleo, la inserción y el mantenimiento de puestos de trabajo, desarrolla acciones de sensibilización al tejido empresarial sobre las posibilidades de inserción de este colectivo y la adecuación de la metodología del Empleo con Apoyo para tal fin.

Esta metodología consiste en proporcionar un profesional, un preparador laboral, que apoya la inserción del candidato en la empresa. Este acompañamiento es intenso en los primeros meses, donde se realiza durante toda la jornada laboral, y se va reduciendo conforme el trabajador con discapacidad mejora su desempeño y autonomía.

La inversión de Bankia en integración laboral de personas con discapacidad se deriva de los fondos contemplados dentro de las medidas alternativas de la Ley General de Discapacidad. Bankia se ha esforzado por repartir su inversión entre ONG de toda España y colabora este año con más de 37 entidades sociales distribuidas por todo el territorio nacional.

