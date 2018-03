VILLEGAS (CS) CONFÍA EN UN ACUERDO PRESUPUESTARIO, AUNQUE "LA IRRESPONSABILIDAD DE RAJOY HA DEJADO POCO TIEMPO PARA NEGOCIAR"

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, confió este sábado en que lleguen “a buen fin” las negociaciones con el PP para los próximos Presupuestos del Estado, “aunque es complicado por el poco tiempo de negociación que nos ha dejado la irresponsabilidad del señor Rajoy” al “proteger” a imputados por corrupción de su partido.



Villegas dijo en rueda de prensa que el PP se lo ha puesto “muy difícil” a su partido para un acuerdo presupuestario, por lo que ha tardado en lograr la rendición de responsabilidades a la senadora del PP Pilar Barreiro, investigada en un caso de corrupción, que se ha pasado al Grupo Mixto.

Pero en aras de la estabilidad del país, el dirigente de Ciudadanos dijo que su formación se volcará en la negociación en los pocos días que quedan para que el Consejo de Ministros apruebe el próximo martes el proyecto de ley de cuentas del Estado de 2018.

Eso sí, Villegas subrayó que las condiciones básicas que han planteado al PP para un entendimiento son irrenunciables: bajada del IRPF, subida de pensiones, ampliación de una semana en el permiso de paternidad, deducciones por guardería, equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil y aumento de inversión en el Corredor del Mediterráneo.

Son condiciones que Villegas recordó que “están en el preacuerdo que firmamos el pasado septiembre y que tienen que estar sí o sí en los Presupuestos”. “Si no, tendremos manos libres” para no apoyar el proyecto, avisó el secretario general de la formación naranja.

Villegas se felicitó de que Ciudadanos haya logrado una vez más, tras la renuncia de la senadora popular Pilar Barreiro, que haya dado frutos su capacidad “para presionar a los viejos partidos en la lucha contra la corrupción”.

“Quien quiere negociar con Ciudadanos, y necesita sus votos, ya sabe que tiene que apartar a sus imputados por corrupción y que con Ciudadanos no caben pactos si no se cumple con este compromiso de lucha contra la corrupción”, agregó Villegas.



