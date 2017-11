LA CNMC RECUERDA QUE DE LA VENTA DE BANKIA Y BMN “DEPENDERÁ EN BUENA MEDIDA” CUÁNTO SE RECUPERARÁ “FINALMENTE” DEL ‘RESCATE’ BANCARIO

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) destaca que de los recursos que se obtengan de la privatización de Bankia y BMN, entidades de las que el Estado posee alrededor del 65% del capital, “dependerá en buena medida el grado de recuperación” de ayudas públicas que “finalmente” se consiga.

Así lo refleja el Informe Anual de Ayudas Públicas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el cuarto que realiza desde su creación y que ya ha sido remitido a las Cortes Generales.

Para analizar la situación del sector financiero, el informe de la CNMC se basa en la información ofrecida por el ‘Marcador de ayudas de Estado de la Comisión Europea de marzo de 2017’.

El ‘Marcador de ayudas de 2017’, indicó la Comisión, no aporta información desagregada acerca de los ingresos asociados a las ayudas públicas proporcionadas. En todo caso, recuerda que el Banco de España, en su ‘Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España 2008-2014’, cifra el importe de las ayudas de capital ya recuperadas en 3.466 millones de euros.

Competencia recuerda que las ayudas de capital han sido otorgadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), con financiación pública, y por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, financiado enteramente por las entidades financieras.

La CNMC explica que el proceso de venta de las participaciones públicas en las entidades financieras aún no ha finalizado, por lo que a los importes indicados se sumarán en su momento los resultados de la desinversión en BMN y Bankia, entidades en las que el Frob es titular de alrededor de un 65% del capital.

“De lo obtenido de la venta de ambas entidades dependerá en buena medida el grado de recuperación finalmente” conseguido, expuso el organismo que preside José María Marín Quemada.

AYUDAS PÚBLICAS

En el informe, la Comisión señala que en España no se otorgaron nuevas ayudas públicas en 2015 y que su presencia en el conjunto de la UE-28 fue prácticamente “anecdótica”, pues no llegan al 0,1% del PIB.

España ocupa el séptimo lugar (por detrás de Irlanda, Chipre, Grecia, Bélgica y Eslovenia) en cuanto al volumen de PIB dedicado durante la crisis (entre 2008 y 2015), a la adopción de medidas de recapitalización de entidades y el rescate o protección de activos deteriorados, con un 9,03% del PIB de 2008, frente a un 5,17% en el conjunto de la UE.

Además, la CNMC apunta que es “importante igualmente no perder de vista el volumen absoluto de recursos utilizados”. Así, en el conjunto de la UE-28 se han dedicado, entre 2008 y 2015, 654.000 millones de euros, según datos del ‘Marcador de ayudas 2017’.

En concreto, España es el tercer país que más recursos ha dedicado, por detrás de Alemania y Reino Unido, que han tenido que dedicar importes “muy relevantes” a sanear su sistema bancario.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso