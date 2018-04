PRESUPUESTOS. DE LA SERNA APELA A LA “RESPONSABILIDAD” DE QUIENES “RECLAMAN MÁS INVERSIONES” PARA APROBAR LOS PGE

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apeló este martes a la “responsabilidad” y la “coherencia” de aquellos que “reclaman más inversiones” para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.



En un desayuno informativo organizado por Europa Press, el ministro consideró que “es legítimo pero no es muy consecuente reclamar más inversión en los territorios y apretar el botón ‘no’ a los Presupuestos”. Por ello, pidió “sentido común” y “sensatez”.

De la Serna defendió el proyecto de Presupuestos porque permite “aportar tranquilidad” y “aportar estabilidad” a España. “Sabemos lo que supone lo contrario para el sector empresarial y aprobar unos Presupuestos supone lanzar una muy buena señal como país, no solo a los mercados, sino también al sector extranjero”, dijo.

El ministro destacó que “estamos en la recta final” para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de PGE y en este escenario “o nos quedamos con los Presupuestos prorrogados, o nos quedamos con unos Presupuestos que suponen un 17% más de inversión, o congelamos las inversiones, o favorecemos que podamos sacar adelante unos Presupuestos más expansivos”.

CATALUÑA

Preguntado sobre la posibilidad de que finalmente no se aprueben los PGE y el mantenimiento del artículo 155 en Cataluña, De la Serna respondió que el escenario en el que se mueve el Gobierno es el de la aprobación de unas nuevas cuentas públicas.

Mientras, apuntó que “nosotros no podemos hacer nada sobre ese 155, el Gobierno está deseando que finalice la aplicación del 155 pero solo puede hacerlo cuando se forme un Gobierno que cumpla con la ley”.

Además, en referencia a las actuaciones de los líderes independentistas, dijo que “seguir perseverando en caminos que no conducen a ningún sitio es algo que está provocando un grave trastorno al conjunto de la sociedad catalana, que no favorece que se establezcan cauces de desarrollo y genera más y más problemas”.

De la Serna consideró que los representantes independentistas en Cataluña, “y especialmente el presidente del Parlament, tienen que empezar a dejar de hacer tonterías y dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es formar un Gobierno” que genere oportunidades.



