PRESUPUESTOS. MONTORO NIEGA QUE LA APROBACIÓN DEL CUPO VASCO FUERA PARA CONSEGUIR EL APOYO DEL PNV A LOS PGE DE 2018

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, aseguró este martes que la aprobación del cupo vasco a finales de 2017 no se realizó con el objetivo de conseguir el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, sino para "cumplir la ley".



Durante la rueda de prensa de presentación del proyecto de PGE, entregado hoy al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, Montoro recordó que el cupo vasco también fue aprobado por un Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, así como por los gobiernos del PSOE.

“El Gobierno no fue generoso con el cupo vasco, aplicó la ley”, afirmó al ser preguntado al respecto, para añadir que “la ley es la misma que estaba vigente y había que revisarla, ya que había un incumplimiento de plazo y la ley del cupo había vencido”.

“La ley del cupo es una ley y hay que cumplirla y no hay que descalificarla”, aseguró, para añadir que “a las Cámaras se traen propuestas y no calificativos”. Así, el titular de Hacienda señaló que el cupo vasco está reconocido por “la sensibilidad que reconoce la Constitución Española, que ha hecho posible la convivencia de los españoles y que ha hecho posible el crecimiento económico y el bienestar”.

En este sentido, Montoro defendió que “no se mira tanto al régimen económico fiscal de Canarias o el de Ceuta y Melilla; estos les parece bien, no es discriminar”. “Los españoles vivimos en condiciones distintas y tenemos sistemas hacendísticos distintos”, añadió el ministro al respecto, para a continuación señalar que esta cuestión representa “la pluralidad de una España común que reconoce la Constitución”.

Concretamente, la aprobación del cupo vasco para el quinquenio 2017-2021, cerrada en diciembre de 2017, estableció un cupo base para 2017 de 1.300 millones de euros, y determina también los índices de consumo y de recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales), además de simplificar su redacción respecto a la anterior norma con la finalidad de evitar que surjan discrepancias como las derivadas de los quinquenios anteriores.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso