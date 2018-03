PENSIONES. UN “AGUACERO” DE PENSIONISTAS SE MANIFIESTA EN MADRID POR UNAS PENSIONES DIGNAS

“Ni la lluvia ni el viento paran este movimiento”. Con este cántico recibieron miles de pensionistas a la lluvia y la nieve caída sobre Madrid en la mañana de este sábado durante la manifestación en defensa del sistema público de pensiones convocada por los sindicatos y por la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP).



A la movilización, una más de las cientos convocadas este sábado por toda España bajo el lema ‘No al 0,25%. Contra las pensiones de miseria’, acudió, según los sindicatos, medio millón de asistentes para defender "unas pensiones dignas". La cifra contrasta con el dato ofrecido por la delegación del Gobierno en Madrid, que calcula en 15.000 los asistentes.

Bajo la lluvia y junto a la estatua del oso y el madroño de la Puerta del Sol, lugar de inicio de la manifestación, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, definió a los asistentes como un “auténtico aguacero de pensionistas” del que, en su opinión, “el Gobierno tiene que hacer una lectura”.

“Desafiando al tiempo, miles de jubilados y jóvenes van a salir a la calle en nuestro país con una consigna clara, que hay que revisar las pensiones y que no pueden quedar en el 0,25%”, afirmó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, al inicio de la movilización.

Durante el recorrido de la misma, rumbo a la plaza del Museo Reina Sofía, personas de todas las edades, pero en su gran mayoría pensionistas, pedían “más pensiones y menos ladrones” y entonaban cánticos como “Gobierno ladrón, nos roba la pensión”.

En la misma línea se mostraban los asistentes al ser preguntados por su opinión, críticos con la subida del 0,25%. “Con la subida mensual me da para un café y un bollo, y al bollo a lo mejor no llego”, afirmaba Javier, pensionista. Isabel, trabajadora cercana a la jubilación que asistió a la manifestación, pidió que las pensiones se revaloricen “al menos como el nivel de vida”. “Hay dinero, hay dinero”, aseguró, para añadir que “esto es una vergüenza y tenemos que estar todos unidos”.

Ya en el cierre de la manifestación, en la plaza del Reina Sofía, varias figuras del mundo de la cultura como los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos y la actriz María Botto, leyeron el manifiesto de la MERP reclamando el blindaje de las pensiones en la Constitución para garantizar su poder adquisitivo y que no se privaticen.

“Las pensiones públicas no son sólo un derecho, son una conquista”, afirmó Miguel Ríos, mientras que Ana Belén señaló que el empeoramiento de las pensiones “es un ataque a toda la sociedad, a los pensionistas actuales y a los futuros”.

Antes de finalizar, sobre el escenario también habló el diputado Joan Baldoví, de Compromís, quien destacó que la movilización “con la lluvia tiene más valor”, mientras el “aguacero de pensionistas” empezaba a disolverse ya con el cielo permitiendo tímidos rayos de sol.

Ésta no será la única manifestación del día en Madrid, ya que por la tarde, a las 18.00 horas, habrá otra, entre Sol y la plaza de Neptuno, convocada por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema de Pensiones, que agrupa a 25 organizaciones, también en defensa del sistema público de pensiones y una mayor revalorización de las mismas.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso