LA OPOSICIÓN PIDE AL PP QUE APOYE AL COMERCIO MINORISTA CON ACCIONES Y NO CON PROPOSICIONES NO DE LEY

Los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados reclamaron este martes al PP que apoye al comercio minorista con acciones de gobierno y no con proposiciones no de ley “de buenas intenciones” pero sin medidas concretas.



Todos los grupos de la oposición coincidieron en el mismo mensaje durante el debate en el Pleno de la Cámara Baja de una Proposición no de Ley del grupo parlamentario popular relativa a la defensa del comercio minorista y tradicional.

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada Teresa Palmer, del Partido Popular, destacó la importancia del comercio minorista para la economía española, al contar con “575.000 locales del mercado minorista que dan trabajo a 1,8 millones de personas, casi el 10% de las personas que trabajan en España”.

Así, Palmer denunció que este comercio se ve amenazado por “los cambios en el modo de compra por las innovaciones tecnológicas” y “por la competencia desleal que algunas empresas hacen vendiendo por debajo del coste gracias a entramados fiscales que permiten no pagar impuestos”.

“Las nuevas modalidades tienen que cumplir todas las exigencias que cabe cumplir en un Estado avanzado para el sostenimiento del Estado de Bienestar”, aseguró la diputada popular, para a continuación criticar que “estas nuevas formas de comercio, estas grandes plataformas además de una menor capacidad de empleo, tienen una contribución a las arcas públicas a través de impuestos muy limitada”.

FALTA DE MEDIDAS

Sin embargo, la socialista Ana María Botella, respondió durante su turno que “el grupo popular llega con buenas intenciones pero en lugar de buenas palabras lo que el comercio minorista necesita son medidas, presupuestos e incorporar muchísima innovación”.

“No puedo pensar en un Gobierno que haya ignorado y al mismo tiempo maltratado más al comercio minorista que el Gobierno del PP”, aseguró, recordando “la oleada de decretos liberalizadores” implantada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y la “guerra de horarios comerciales” surgida en consecuencia.

Por su parte, Segundo González, diputado de Unidos Podemos, también recordó que “las medidas del PP han perjudicado al pequeño comercio”, citando “la liberalización de los horarios de apertura y de rebajas” y el aumento generalizado del IVA que afecta a los niveles de consumo de los hogares.

“Traen promesas más falsas que el máster de Cifuentes”, afirmó González, quien también subrayó que el proyecto de Presupuestos del Gobierno para 2018 “contempla una minoración de las partidas destinadas al comercio, turismo y pymes de un 44%” y que destina “sólo un 2% a la movilización de estructuras comerciales”.

Por parte de Ciudadanos, el diputado José Cano replicó al PP que “ustedes vienen aquí y no se lo creen” y les acusó de llevar al Pleno una proposición “sin ninguna medida”. “Hagan el favor de venir con medidas concretas y dígannos qué están haciendo desde el Gobierno. Llegan tarde”, concluyó.

En la misma línea, Joan Capdevila, de ERC, aseguró que el discurso de la diputada popular “no cuela”, y que “causa sonrojo que el partido de las grandes superficies, de la liberalización de horarios y de los alquileres, el partido que jamás ha defendido al comercio minorista venga a blanquear su sepulcro con un listado de buenas intenciones”. “Después del daño que han hecho al comercio minorista, si no son capaces de aportar algo más de concreción a esta carta a los reyes magos, su credibilidad queda donde estaba, bajo cero”, declaró desde la tribuna del hemiciclo.

En términos similares se expresó Idoia Sagastizábal, del PNV, quien acusó al PP de “traer una PnL genérica” y afirmó que “no parece muy acertado hacerlo sin aportaciones concretas”. “Vemos buenas intenciones en las que ni siquiera se insta al Gobierno a tomar medida ninguna. Lo que tiene que hacer el Gobierno es actuar”, respondió.

Tras este debate, la proposición será votada en la sesión del jueves, después de que el grupo popular aceptara una enmienda transaccional de Foro Asturias pero rechazara la presentada por Ciudadanos.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso