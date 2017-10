Montoro espera que el Gobierno pueda presentar los Presupuestos para 2018 "en las próximas semanas"

"No vamos a cejar para que llevemos adelante esa negociación y en las próximas semanas podamos presentar un proyecto de Presupuestos que, si no estuviera aprobado para el 1 de enero, no tarde en estar aprobado para las primeras semanas del año 2018 y, de esa manera, sus efectos serían los menos perturbadores posibles", ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El ministro contestaba así al portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, que le ha preguntado por los tiempos que maneja el Gobierno para llevar al Congreso un proyecto de ley de Presupuestos.

Montoro ha justificado su decisión de haber retrasado la aprobación de las cuentas públicas alegando que, de haberlas presentado en el Congreso antes del 30 de septiembre, como marca la Constitución, habrían acabado siendo rechazadas por no tener el Ejecutivo "los apoyos garantizados" para sacarlas adelante.

