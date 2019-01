Montero asume que "casi hasta el último momento" no sabrá si sus Presupuestos tienen apoyos suficientes

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado este lunes en el Congreso, durante la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que asume que "casi hasta el último momento" no sabrá si sus cuentas tienen apoyo para continuar su tramitación.

Asimismo, ha asegurado no haber mantenido contactos ni con Esquerra Republicana ni con el PDeCAT, aunque cree que comprobarán "cuando puedan descargarse las cuentas que son magníficas para Cataluña". "A veces nos sorprenden con alguna opinión favorable, luego hay una opinión desfavorable... Creo que vamos a estar en una situación de este tipo casi hasta el momento de la votación", ha dicho Montero.

Esta primera votación, según el calendario de tramitación de los Presupuestos 2019 aprobado por la Mesa del Congreso este lunes, contempla una primera votación del proyecto para el miércoles 13 de febrero, tras el debate de las enmiendas de totalidad. Entonces, el Gobierno deberá sumar suficientes votos para rechazar en una sola votación las enmiendas de aquellos grupos que busquen la devolución de las cuentas.

"CIUDADANOS DEBERÍA AL MENOS ABSTENERSE"

Para superar este trámite, la ministra no ha descartado el respaldo o la abstención de otras formaciones que se opusieron a la investidura de Pedro Sánchez en la moción de censura, ha vuelto a realizar "un llamamiento a PP y a Ciudadanos", y especialmente a esta formación.

"Hay muchas medidas que se contemplan en este Presupuestos que antaño fueron objeto de acuerdo y petición de Ciudadanos. Debería al menos abstenerse, si no quiere apoyar las cuentas, para permitir su tramitación", ha aseverado la titular de Hacienda.

En este sentido, ha reivindicado que "apoyar las cuentas no es apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez", argumentando que quien rechaza las cuentas del Gobierno lo hace "por puro interés electoralista". Por ello, ha llamado a tramitar los Presupuestos y, una vez admitidos en el Congreso, llegar a acuerdos a su paso por la Cámara Baja, algo que ha vinculado a la recuperación de la confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones.

"Todos deberíamos, al menos en lo básico, ponernos de acuerdo y hay un período de tramitación para ponernos de acuerdo en partidas que, por ejemplo, Ciudadanos quisiera mejorar. Mi llamada es también para PP y, sobre todo, para Ciudadanos", ha argumentado.

Pese a su mano tendida, Montero ha criticado "la irresponsabilidad" que, a su juicio, cometieron ambas formaciones al tumbar en el Senado la senda de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno el pasado mes de diciembre y que, en esta ocasión, sí contó con el apoyo mayoritario del Congreso.

NO RENUNCIA A CONTAR CON UNA NUEVA SENDA DE DÉFICIT

Al no aprobarse unos nuevos objetivos, los Presupuestos han debido adecuarse a un objetivo de déficit del 1,3% del PIB y no del 1,8%, como planteaba el Ejecutivo, pese a lo cual la ministra no ha renunciado a que, antes de concluir el ejercicio, pueda presentarse una nueva modificación del objetivo de déficit.

Para ello, Montero cuenta con que acabe el "freno" en la Mesa del Congreso a la proposición de ley impulsada por el PSOE, junto a otros grupos de la oposición, y que permitiría aprobar levantar el veto del Senado a la senda de estabilidad.

La ministra ha dicho que "no es la primera vez" que, pese a tener las cuentas elaboradas, se flexibilizan los objetivos de déficit, y ha recordado la modificación de la senda realizada con un Gobierno en funciones, y que otorgó un mayor margen de déficit a las comunidades autónomas.

La ministra ha señalado que, en caso de poder flexibilizarse el déficit, "no se cambiarían los Presupuestos", sino que se gestionarían las partidas "con más flexibilidad" y la "evaluación del cumplimiento" de déficit se realizaría de forma "más confortable o relajada". "Sobre todo en aquellas partidas que tienen créditos ampliables", ha señalado.