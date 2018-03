LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA ALCANZÓ LOS 36.122 MILLONES DE EUROS EN 2017, UN 0,7% MÁS

Google Plus

La inversión extranjera en España en 2017 alcanzó los 36.122 millones de euros, la cifra más alta desde 2008 y un 0,7% superior a la de 2016, según los datos del Registro de Inversiones Extranjeras (RIE) de la Secretaría de Estado de Comercio.



Según informó este martes el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en términos netos la inversión extranjera se situó en 24.545 millones de euros, un 12,3% menos que en 2016.

Sin embargo, el Ministerio señaló que “las cifras de flujos de inversión directa suelen ser muy volátiles ya que una sola operación de envergadura puede alterar significativamente al alza o a la baja las comparaciones, por lo que es pertinente contrastarlas con medias de los últimos años”. Así, la comparación con la media de los últimos cinco años refleja un aumento de la inversión bruta del 25,6% y del 18,7% en términos netos.

En cuanto a la inversión productiva extranjera, que descuenta a las ETVE, entidades de tenencia de valores extranjeros que son financieras y no generan efectos económicos reales significativos, experimentó un descenso del 7,2%, hasta los 23.758 millones en términos brutos. En neto se situó en 12.323 millones, un 36% menos que un año antes. La inversión bruta en ETVE alcanzó los 12.365 millones, con un crecimiento del 20,6%, debido sobre todo a tres operaciones puntuales que equivalen al 73% de la inversión total en este tipo de entidades.

Según el Ministerio, la disminución de la inversión productiva neta se explica por el incremento de las desinversiones en un 80,1% y por que “parte importante de este ascenso corresponde a una única operación de venta de una participación en una compañía por parte del inversor extranjero a una sociedad española, pero en realidad este movimiento accionarial no tiene impacto negativo en la economía puesto que no supone reducción de la actividad empresarial. Lo mismo ocurre con la mayoría de las ventas registradas en el año”.

En lo referente a las inversiones extranjeras para nuevas aportaciones a empresas por parte de los inversores extranjeros (constituciones y ampliaciones), que son las que tienen impacto sobre el empleo, supusieron el 78,7% de la inversión productiva bruta y aumentaron un 52%. Así, la adquisición de empresas ya constituidas supuso el 21,3% restante y descendió un 62%.

PAÍSES Y REGIONES

Por países, los principales inversores fueron Luxemburgo (20,9%), Alemania (13,6%), Reino Unido (13,1%), Estados Unidos (10,7%) y Francia (9,7%). Entre los cinco concentran el 68% del total.

Por regiones, los países de la OCDE, que acapararon el 93,1% de las inversiones, registraron un descenso del 5,3%. También cayeron las inversiones procedentes de áreas como Latinoamérica (66,7%), América del Norte (52,8%) y Asia y Oceanía (76,8%). Las inversiones procedentes de la UE (que concentran el 70,2%) aumentaron un 18,7% y las de África lo hicieron un 344,8%, debido fundamentalmente a dos inversiones.

SECTORES

Los principales sectores de destino de la inversión productiva fueron actividades inmobiliarias (13,2% del total), suministro de energía eléctrica y gas (10,3% del total), servicios financieros (7%), telecomunicaciones (6,7%) y comercio al por mayor (6,4%).

Por comunidades, Madrid, con 14.521 millones (61,1% del total y aumento del 24,7%); Cataluña, con 3.093 millones (13% del total y un descenso del 39,8%), y País Vasco, con 2.616 millones (11% del total y un aumento del 70,8%), concentraron el 85,1% de la inversión productiva.

El peso de la inversión en Cataluña respecto al conjunto del país ha pasado del 20,1% en 2016 al 13% en 2017. Si la comparación se lleva a cabo con la inversión media de los últimos cinco años, la caída registrada en 2017 alcanza el 23,9%.



