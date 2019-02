Hacienda niega que esté tratando de bloquear la lista europea de países que no combaten el blanqueo

"No me consta que estemos tratando de bloquear nada", ha respondido a preguntas del eurodiputado alemán de Los Verdes Sven Giegold durante la intervención ante la Comisión Especial sobre Delitos Financieros y Evasión y Elusión Fiscales de la Eurocámara.

Bardón, de hecho, ha remarcado que el Ejecutivo español será "riguroso y francamente estricto" a la hora de aplicar los criterios establecidos para incluir o no a un país en esta lista. Bruselas presentó su propuesta el pasado miércoles y los Estados miembros la discutirán en las próximas semanas. Para bloquearla es necesario que una mayoría cualificada de países se oponga a ella.

Sobre el caso concreto de Panamá, la secretaria de Estado de Hacienda ha indicado, en cualquier caso, que el país se ha "alineado" con los estándares de gobernanza y que, "al menos" en los últimos dos años "ha hecho esfuerzos importantes".

Bardón ha centrado su intervención ante los eurodiputados de esta comisión parlamentaria en el desarrollo de medidas fiscales que graven la actividad de las multinacionales digitales, un ámbito en el que los Estados van "un paso por detrás" de un sector que es "tan dinámico y en constante evolución".

En su opinión, las normas impositivas internacionales "no son adecuadas" para "la realidad de una economía global y moderna que ha superado hace tiempo los marcos nacionales". "Ya no es necesario tener presencia física en un territorio para hacer negocios en él y generar beneficios", ha resaltado. "La ausencia de una respuesta internacional común está dando lugar a prácticas fiscales agresivas", ha advertido.

Así, ha defendido que la fiscalidad "no debe ser vista como un obstáculo o como un castigo", sino como "una oportunidad para clarificar las dudas y ayudar a que las nuevas actividades crezcan en un entorno seguro y estable".

TASA GOOGLE EN ESPAÑA

En este contexto, ha recordado que el Gobierno español ha aprobado un proyecto de ley para crear un impuesto sobre los servicios digitales que sigue las mismas líneas que la propuesta de la Comisión Europea y que precisamente es una "medida transitoria" hasta que se alcance un consenso a nivel comunitario.

La secretaria de Estado de Hacienda ha defendido que la previsión de recaudación (1.200 millones de euros anuales) es una cifra "compatible" con "el umbral de tributación más exigente" y con el peso que tiene en España el uso de Internet.

En concreto, ha apuntado que, según Eurostat, la participación de usuarios españoles en redes sociales y en búsquedas de información para compras y para viajes y alojamientos representa el 9,1% del total de la UE.

No obstante, ha criticado que la solución pactada por Francia y Alemania para facilitar el consenso europeo sobre este impuesto, que se limitaría a gravar los ingresos por publicidad, no es una "solución óptima" porque no se conseguirían los objetivos perseguidos y "se generarían graves problemas en el mercado interior por falta de armonización".

En términos generales, Bardón ha apoyado la propuesta de la Comisión Europea para eliminar la unanimidad necesaria entre los Estados miembros para aprobar reformas fiscales en la UE, una exigencia que supone "inoperancia, pérdida de tiempo, ineficacia y falta de credibilidad".