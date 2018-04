GOIRIGOLZARRI DICE QUE LA FUSIÓN DE BANKIA Y BBVA ES UNA “LEYENDA URBANA”

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, aseguró este lunes que el “posicionamiento estratégico” de la entidad y su “escenario central”, tal y como se recoge en su Plan Estratégico, no contempla ninguna fusión con otro banco; para señalar que la integración de Bankia y BBVA es una “leyenda urbana”.



“Nunca me he sentado con un colega nacional o extranjero a negociar ningún tipo de fusión”, aseguró en un encuentro informativo previo a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad que se celebra mañana, martes, en Valencia.

Goirigolzarri se pronunciaba, de esta manera, sobre la posibilidad de una integración de Bankia con otra entidad, como BBVA, tras una información con unas declaraciones suyas sobre el encaje que tendría esa operación.

El presidente del grupo financiero quiso aclarar que él no dijo esas palabras, para subrayar que lo que trasladó es que “hoy Bankia es la mejor opción para cualquiera cuando alguien hace análisis de operaciones corporativas”.

Según Goirigolzarri, la fusión de Bankia y BBVA es una “leyenda urbana”. Así, señaló que “nunca nos hemos sentado con BBVA ni hemos recibido indicaciones” ni del actual ministro de Economía, Román Escolano; ni de su antecesor, Luis de Guindos, en ese sentido. “Nunca ha habido nada”, agregó.

En todo caso, reconoció que “cuando uno está en el mercado, nunca sabe lo que puede pasar” en el largo plazo, aunque en el corto plazo la estrategia no recoge buscar una fusión y el “escenario central” pasa por desarrollar el Plan Estratégico.

“Tenemos un banco que funciona muy bien y que se va a ver favorecido por la subida de tipos de interés”, comentó el responsable de la entidad, quien agregó que “Bankia es una franquicia excelente”.

PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

Respecto al proceso de privatización de Bankia, de la que el Estado todavía controla más del 60% del capital a través del Frob, Goirigolzarri explicó que es una decisión que depende del accionista, y que en el banco lo que hacen es trabajar para maximizar el valor de la acción.

Pese a ello, apuntó que seguro que habrá ventanas de oportunidad para vender y que Frob estará analizando cuál es el mejor momento, algo que consideró “no es sencillo”, ya que tiene que “optimizar el precio”. Así, se mostró confiado en que “asistiremos en algún momento de los próximos meses a una mejora de la percepción”.

Goirigolzarri subrayó que Bankia es una “franquicia muy potente que puede generar mucho valor” y “nos estamos dejando la piel para maximizar la devolución de ayudas” públicas.

En este sentido, defendió que la decisión de inyectar ayudas públicas fue “acertada” y que ya se han devuelto 2.800 millones de euros, “más que ningún otra entidad”, y que se trabaja para seguir avanzando en esa línea.

Por otra parte, recordó que el Frob tiene un mandato que pasa por completar la desinversión del Estado en Bankia antes de que acabe 2019, y prefirió no comentar la posibilidad de que ese plazo se amplíe. “Bankia se tiene que privatizar antes del fin de 2019. Ese es el escenario central con que nosotros trabajamos”, agregó.

Mientras, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, subrayó que “hay apetitivo” de los inversores por comprar acciones de la entidad, para añadir que “a nosotros siempre nos va a parecer que la acción está barata”.

Los responsables de la entidad explicaron que cabría la posibilidad de que se impulsaran ventas de paquetes de acciones de un tamaño superior a las realizadas con anterioridad y que rondaron el 7%.



