EL GOBIERNO MEJORA LA ESTIMACIÓN DEL PIB PARA 2018 EN CUATRO DÉCIMAS, HASTA EL 2,7%

El Gobierno ha elevado la previsión de crecimiento para el ejercicio 2018 en cuatro décimas, hasta el 2,7%, según recoge la actualización del cuadro macroeconómico presentado este martes.



El Consejo de Ministros convocado con carácter extraordinario aprobó este martes el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, al que acompaña una actualización del cuadro macroeconómico, después de que el Gobierno revisara a la baja sus previsiones para 2018 como consecuencia de la situación política en Cataluña. De esta manera, el Ejecutivo prevé que este año el crecimiento de la economía sea del 2,7%, cuatro décimas más respecto a la anterior previsión, del 2,3%.

Este incremento se explica, por un lado, por la menor incertidumbre política existente tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña, y por otro, dada la “favorable evolución” de la inversión y la mejora de las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y, en particular, de la zona euro.

El avance de la economía española del 2,7% supone un “crecimiento fuerte, equilibrado y sitúa a España a la cabeza un año más del crecimiento entre los grandes países europeos”, según indicó el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano.

No obstante, apuntó que se trata de “un escenario basado en la prudencia”.

Asimismo, el Ejecutivo prevé que la tasa de paro cierre este año en el 15%, el número de parados se reduzca en 339.000 personas y se generen 475.000 puestos de trabajo.

Desde Economía indicaron que en los años 2017 y 2018 se habrán creado alrededor de un millón de empleos y al cierre de este ejercicio se alcanzarán los 19,5 millones de ocupados.

Además, el crecimiento de la economía seguirá caracterizado por la estabilidad de precios, con una revisión a la baja del crecimiento del deflactor del consumo privado de dos décimas, hasta el 1,4%, y del deflactor del PIB de una décima, hasta el 1,5%.

El titular de Economía se mostró convencido de que este crecimiento será sostenible porque “ya no se basa en la economía del ladrillo, se basa en la economía de la competitividad y del sector exterior”. Por último, valoró que “el elemento más importante es la traslación de esta recuperación al empleo”, ya que, según apuntó, el año se cerrará con 19,5 millones de ocupados.



