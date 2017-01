EL CÍRCULO DE EMPRESARIOS DICE QUE TRUMP NO FRENARÁ LA GLOBALIZACIÓN

Google Plus

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, considera que “ni el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ni nadie conseguirá frenar el proceso de globalización que estamos viviendo”.

Así lo afirmó durante su intervención en el desayuno informativo ‘Reformas pendientes para hacer de España un país más competitivo’, organizado por el Club Diálogos para la Democracia e Ibercaja.

Vega de Seoane reconoció que “inquietan” los mensajes de Trump, y añadió que “tenemos que pensar en que viviremos en un espacio más proteccionista, donde quizás se ralentice un poco el proceso de globalización”.

En este sentido, el responsable de Círculo de Empresarios aseguró que “vivimos en una dinámica de creciente incertidumbre, donde los empresarios tienen que correr unos riesgos, ya que el desconocimiento genera dudas”.

“Trump es un elemento más de incertidumbre y eso genera una situación de mayor inquietud”, dijo, aunque matizó que “el mercado de EEUU no es tan importante para la economía española”, antes de reconocer que “lo que pase en el país norteamericano afectará a Europa y, por tanto, a España”.

Además, recalcó que habrá que ver “cómo reaccionan las instituciones americanas, porque ellas dan estabilidad a los países”. En este sentido, recordó que “Obama tenía como objetivo cerrar Guantánamo hace ocho años y se ha ido sin hacerlo”.

Por tanto, “no hay que inquietarse tanto”, indicó Vega de Seoane, porque “a pesar de sus ideas o discursos, no creo que sea un loco”.

'BREXIT'

En cuanto al ‘Brexit’, Vega de Seoane señaló que la separación “es mala para todos pero en especial para Reino Unido, porque muchos negocios se desplazarán a otro países de Europa”. Además, “la mayor parte de sus exportaciones van hacia Europa”.

El presidente del Círculo de Empresarios apuntó que el ‘Brexit’ ha sido “algo emocional, porque todos los analistas pensaban que de forma racional no era bueno para los británicos”.

A este respecto, comentó que últimamente “están triunfando más las ideas relacionadas con emociones y con lo emocional que con lo racional”.

