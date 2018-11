CC.OO. de Industria se reúne con Agricultura el lunes para abordar la reforma de la PAC

Durante el encuentro, que tendrá lugar a las 12.00 horas, el sindicato planteará desplegar una PAC más social, que tenga en cuenta la realidad del mercado laboral del sur de Europa, con un gran número de personas asalariadas por cuenta ajena y con una destacada presencia de inmigrantes.

Para CC.OO. es importante que las ayudas se destinen a "los verdaderos agricultores que realizan actividades agrarias y generan empleo y riqueza". "Los Estados deben fomentar el relevo generacional haciendo uso de la normativa urbanística, la fiscalidad, el derecho de sucesiones y la ordenación territorial", ha defendido CC.OO. quien también ha resaltado que la nueva PAC tiene que significar una oportunidad para amortiguar el despoblamiento y el envejecimiento del medio rural.

La batería de propuestas que el lunes CC.OO. entregará al Ministerio de Agricultura se compone de diez medidas. El sindicato pretende que el dinero público de la PAC no financie empresas que no respetan las directivas, los reglamentos comunitarios y las leyes laborales, y cree que se debe obligar a los Estados a entregar las ayudas cuando no exista fraude en la contratación y se cumplan el convenio colectivo y las normas de salud y seguridad laboral.

Asimismo, defiende que la Política Agraria Común debe favorecer la formación profesional con fondos específicos y rechaza el modelo actual de pagos directos y las ayudas desacopladas de la producción, porque lo considera "contrario a la producción y a la creación de empleo".

El sindicato también quiere una PAC feminista y comprometida con la sostenibilidad y con el desarrollo rural, que intervenga en la cadena alimentaria para acabar con la posición dominante de la distribución. Por último, cree que es necesario incentivar la transparencia de las condiciones ambientales y sociales a lo largo de la cadena alimentaria y garantizar que las personas trabajadoras participen en la gobernanza de la PAC a través de sus sindicatos.