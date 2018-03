CATALUÑA. MONTORO AL PORTAVOZ DEL PDECAT: “SI LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA ESTÁ EN LIQUIDACIÓN NO SÉ QUÉ HACE EN EL ESCAÑO”

Google Plus

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, preguntó este martes al portavoz del PDeCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, que “si la democracia española está en liquidación no sé qué hace en el escaño”, después de que el portavoz catalán asegurase que “en España la democracia está en liquidación”.



Durante la sesión de control del Senado, Montoro respondió así a la pregunta del PDeCat sobre las razones por las que el Gobierno había solicitado información a la interventora general de la Generalitat respecto a “las relaciones económico-financieras que ha mantenido la Generalitat y entes dependientes con un centenar de personas, entidades o empresas identificadas identificadas con una ideología discrepante con la del Gobierno del Estado”.

Según Cleries, dicha solicitud de información y publicación en un medio de comunicación, supuso que dichas personas y entidades “fueran señalados” como en una “caza de brujas” y acusó al Gobierno de “señalar, difamar y fiscalizar a personas por sus ideas, por muy cívicas y pacíficas que sean”.

En su respuesta, el ministro de Hacienda aseguró que “en España no se persigue a nadie por su ideología”, sino “la vulneración de las leyes”. “Lo lamentable es que ustedes siguen siendo rehenes del discurso victimista de quienes decidieron dinamitar las leyes y la convivencia ciudadana”, añadió.

En este mismo sentido, Montoro criticó a Cleries al considerar que “prefiere mantener la parálisis política en Cataluña y la vigencia del 155 en vez de ofrecer un proyecto político integrador que restaure la legalidad”.

Sobre la solicitud de información, Montoro explicó que su objetivo es garantizar que el dinero público gestionado por la Generalitat se ha destinado a los servicios públicos fundamentales y no ha actividades contrarias a la ley. “¿Qué problema hay en verificar a dónde han ido las subvenciones públicas?”, concluyó.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso