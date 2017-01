ÁLVAREZ (UGT) VE "INNECESARIA" LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL EN UGT-ASTURIAS

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, aseguró este jueves que la acción de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el pasado martes registraron la sede de UGT-Asturias, es "absolutamente innecesaria" y reconoció que "ha hecho daño al sindicato".

El máximo responsable de UGT se explicó en esos términos en un vídeo difundido hoy, en el que aseguró que el sindicato "ha colaborado, colabora y colaborará con la Justicia", por lo que "no hacía falta hacer este despliegue" por parte de los agentes.

Álvarez lamentó que la actuación "ha hecho daño al sindicato", porque "se perdió la posibilidad de atender a las más de 300 personas que habitualmente están en el sindicato".

Asimismo, explicó que los agentes se llevaron todos los archivos de UGT, "cuando en realidad el auto estaba limitado a aquellos que tenían una relación con la causa que está abierta; eso nos genera problemas" en el sentido de que "hay elementos en el sindicato estratégicos de la acción sindical que nosotros no tenemos ninguna garantía de que no vayan a caer en manos de personas que puedan utilizarlos y que nos puedan desbaratar las propias estrategias", advirtió Álvarez. Por ello, pidió protección para el sindicato.

Finalmente, defendió que la transparencia "no tiene que tener fronteras" y si la prensa ha podido conocer que la Guardia Civil iba a actuar, "debe haber transparencia para que puedan acompañarlos" durante el registro y saber con exactitud qué hacen.

