Resumen de prensa: 22 muertos en un atentado en Manchester; Trump recorta programas para pobres

Al filo de la madrugada española, se produjo en Manchester una explosión a la salida de un concierto de una cantante para adolescentes. El presunto terrorista, un suicida con bomba, ha acabado con la vida de al menos 19 personas, aún se desconoce de qué edades.

En Estados Unidos, Trump publica hoy sus planes presupuestarios, con recortes para todos los planes de ayuda a los más pobres, como Medicaid o los cupones de comida.

ESPAÑA

El Mundo: Al menos 19 muertos y 50 heridos tras dos explosiones en un concierto de Ariana Grande en Manchester

El concierto de Ariana Grande en el Manchester Arena, con capacidad para 21.000 espectadores, ha tenido que ser evacuado después de que se escuchasen dos explosiones en el exterior del edificio. Por el momento, fuentes oficiales han confirmado que al menos 19 personas han fallecido y hay al menos 50 heridos.

El País: Los secesionistas acapararán las subvenciones para el referéndum

El referéndum de independencia que prepara la Generalitat para finales de septiembre está lejos de ofrecer las garantías mínimas que han prometido sus impulsores. El borrador de la Ley de Transitoriedad Jurídica, adelantado ayer por EL PAÍS, revela las importantes lagunas que rodean la votación. El bloque independentista acapararía los recursos públicos para la campaña, en detrimento de los eventuales defensores del no. Y deja abierta la puerta a la intervención en los medios, tanto públicos como privados, para “adoptar medidas compensatorias” si no informan con los criterios que considera oportunos.

La Vanguardia: La resaca de la victoria de Sánchez ya abre tensiones en sus propias filas

La enorme resaca provocada por el terremoto de las primarias puso ya en evidencia, el día después, que Pedro Sánchez no tiene por delante un camino de rosas. Para empezar, en sus propias filas, cohesionadas en contra de Susana Díaz, también hay posiciones discordantes. Logrado el triunfo, toca gestionarlo. Y no será sencillo. “Ante todo, mucha calma”, recetan tanto algunos dirigentes afines a Sánchez como algunos de los que integraron los ejércitos de Díaz. En ambos frentes hay quien pide calmar los ánimos encendidos y enfriar la situación. Pero también quien reclama venganza.

El Confidencial: Los barones se repliegan, 'olvidan' a Díaz y negociarán el plan integrador de Sánchez

Comienza la reconstrucción de un PSOE convertido en Alepo. O al menos el intento. La victoria consistente e irrefutable de Pedro Sánchez y las primeras horas de distensión que siguieron al escrutinio y al tropiezo de bruces con la realidad sirvieron para persuadir a los barones partidarios de Susana Díaz de que conviene bajar la temperatura interna y encarrilar entre todos el rumbo del partido, en la medida de lo posible. "Arrimar el hombro", "ponerse al lado de Pedro", en palabras de la propia presidenta andaluza. Por eso, 'a priori', se muestran dispuestos a sentarse a negociar con los sanchistas para encauzar la segunda parte de la competición interna: el 39º Congreso Federal.

MUNDO

The Guardian: At least 19 dead, 50 injured, in suspected terrorist bombing in Manchester

Al menos 19 personas han muerto y 50 han resultado heridas en un atentado que se sospecha perpetrado por un suicida con bomba en un concierto de pop en Manchester. Es el ataque más mortífero en Reino Unido en una década. El horror se ha desatado a eso de las 10.30 este lunes al final de un concierto de la cantante americana Ariana Grande, cuya música es popular entre niños y adolescentes.

BBC: Manchester Arena blast: 19 dead and more than 50 hurt

19 personas han muerto y más de 50 están heridas en un ataque terrorista en el Manchester Arena. La explosión ha ocurrido a las 22:35 hora local de este lunes, después de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande. El ministro de Interior Amber Rudd ha dicho que “es un ataque bárbaro, que ha ido dirigido intencionadamente a los más vulnerables de nuestra sociedad”.

NYT: Los recortes presupuestarios de Trump tocan de forma profunda a Medicaid y a los esfuerzos contra la pobreza

El presidente Trump planea desvelar este martes un presupuesto de 4.100 millones de dólares para 2018 que recortará de forma contundente en programas para los pobres, la salud y los cupones de comidas, o hasta los préstamos para estudiantes y los pagos a discapacitados, mostrando su visión austera para reordenar las prioridades de la nación.

Prensa económica: Cae la libra frente al euro; presupuesto de Trump, tanques y recortes

ESPAÑA

Expansión: ¿La fusión con Popular facilitaría la privatización de Bankia?

Las operaciones corporativas exigen una dedicación plena de los equipos de gestión, al menos en los primeros momentos. Lo normal es que las fusiones pierdan valor al principio. Los máximos responsables de Bankia dijeron desde el momento en que se empezó a hablar de su fusión con BMN que esa operación tenía lógica industrial.

ElEconomista: La victoria de Sánchez paralizará la reforma que más urge, la de pensiones

Elecciones inmediatas, no. Ya lo dijo este lunes Mariano Rajoy. Pero parálisis política, sí. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias socialistas del domingo deja al Gobierno en mala situación para aprobar reformas de calado, y ello cuando el FMI, las agencias de calificación y la Comisión Europea advierten de que España afronta, a medio plazo, un crecimiento potencial muy leve, del 1,5%.

Cinco Días: Ibex 35, en directo: la libra baja frente al euro, las Bolsas siguen en calma

El Ibex 35 y el resto de índices europeos amanecen con la noticia del ataque terrorista en Manchester que se ha saldado con al menos 19 muertos y cerca de 60 heridos. El suceso, con todo, apenas tiene impacto en las Bolsas y los futuros del FTSE británico avanzan un 0,13%. Sí se deja sentir en el mercado de divisas, a tres semanas de que se celebren las elecciones generales en Reino Unido, en las que Theresa May aspira a reforzar su mayoría.

MUNDO

WSJ: Construye tu propio robot de bolsa: ¿Puedes batir al mercado usando el simulador del WSJ?

¡Hola! Soy tu robot de bolsa. Puedo comprar y vender acciones en todos los índices del SP 500 basado en las reglas que establezcas para mí. En otras palabras, tu algoritmo.

Escribe tu algoritmo: tu robot puede comprar y vender acciones en un índice imaginario que sigue al SP 500 desde el principio de 2015 hasta el último viernes.

Bloomberg: Macron se enfrenta a la ley laboral francesa como primer impulso doméstico

En su décimo día en la oficina, Macron y el ministro de Empleo Muriel Penicaud empezarán una ronda de encuentros con los sindicatos y las organizaciones para ver si hay un lugar que compartan para destilar la bizantina ley laboral del país.

CNN Money: El presupuesto de Trump: Regalos para los ricos, recortes para los pobres

El primer presupuesto del presidente Trump se puede resumir así: grandes regalos a los ricos, recortes a los pobres. Dará mucho dinero a la industria de defensa y a los contribuyentes más ricos, y llevara a cabo un recorte sin precedentes en los programas de protección social para los pobres de Estados Unidos. Es un presupuesto de “tanques y recortes de impuestos”.