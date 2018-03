Gabriel García Márquez y su visión de la humanidad en 10 frases

El escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez hubiera cumplido este 6 de marzo 91 años. El ganador del premio Nobel de Literatura en 1982 dejó para la posteridad numerosas y alabadas obras como 'Cien años de soledad', 'El amor en los tiempos del cólera' o 'El coronel no tiene quien le escriba' haciendo alarde de un estilo propio que posteriormente se conocería como realismo mágico. García Márquez es el representante del 'boom latinoamericano'. "Yo creo que particularmente en 'Cien años de soledad', soy un escritor realista, porque creo que en América Latina todo es posible, todo es real", decía el escritor.

"Creo que tenemos que trabajar en la investigación del lenguaje y de formas técnicas del relato, a fin de que toda fantástica realidad latinoamericana forme parte de nuestros libros. Asumir nuestra fantasía, que es una forma de realidad, puede dar algo nuevo a la literatura universal", comentaba irónico García Márquez sobre su pertenencia a esta conocida corriente literaria.

La educación de su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, quien lo llevaba al circo y al cine, así como la de su abuela, Doña Tranquilina Iguarán, quien le contaba fábulas y leyendas familiares, marcaron el carácter y visión del futuro escritor con una mirada de fantasía.

En 1936 murió su abuelo y el entonces niño de 11 años tuvo que mudarse con sus padres al puerto de Sucre. En 1940, gracias a una beca, ingresó en el internado del Liceo Nacional de Zipaquirá, donde tuvo como profesor de literatura a Carlos Julio Calderón Hermida.

En 1945 escribió unos sonetos y poemas octosílabos inspirados en una novia que tenía, los cuales son uno de los pocos intentos del escritor por versificar. Un año después terminó sus estudios básicos con magníficas calificaciones.

El erudito Gabriel García Márquez no sólo fue uno de los mejores escritores de su época, llegando a situar la literatura hispanoamericana en un merecido y digno lugar. La pasión de Márquez por la sociedad y su funcionamiento le llevó a interesarse por el periodismo, medio en el cuál dejó impresos algunos de sus más importantes pensamientos. "Tengo la impresión de que empecé a ser escritor cuando me di cuenta de que no servía para nada", reflexionaba el escritor.

Gabriel García Márquez murió el 17 de abril de 2014 a los 82 años en México DF debido a una neumonía. En TeInteresa.es rendimos homenaje a uno de los grandes literatos de la historia de las letras hispanas. Aquí, diez frases para visualizar la humanidad:





Solidaridad

"Todos los premios son interesantes pero si ya tuvo el premio que se considera máximo en Literatura, es mejor dejar los demás para los que vienen detrás".

Sobre la mujer

"Mi percepción de la mujer es mágica". (Para el Diario Haaretz. Israel)

Trabajo y poítica

"Un buen escritor puede ganar buen dinero. Sobre todo si trabaja con el gobierno".

El mundo y la paz

"Llevo conspirando por la paz en Colombia desde que nací". (Entrevista para El País en 2005)





Amor

"El amor es esterno mientras dura".

Sobre el pasado

"La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado".

Pobreza

"El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo".

El paso de la vida

"Siempre he dicho que uno envejece más rápido en los retratos que en la vida real".

Sobre la tristeza

"Ningún lugar en la vida es más triste que una cama vacía".

El ser humano y el destino

"Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez".