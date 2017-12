Prensa económica: El Gobierno planea financiar los medicamentos para dejar de fumar

Expansión: Así ven los empresarios el nuevo escenario catalán

Los empresarios demandan al próximo Ejecutivo catalán que se dé prioridad a la economía y al empleo. En este sentido, indican que es necesario tener muy presente los errores cometidos en la pasada legislatura para poder aprender de ellos y no volver a situaciones de estrés y colapso.

La economía ha seguido muy de cerca las elecciones catalanas del 21-D. Empresarios y directivos consultados han analizado la repercusión que puede tener en los próximos meses. Destacan la división de la sociedad catalana en dos partes iguales y opuestas, pero demandan a los partidos políticos que trabajen por el consenso y el diálogo en esta nueva legislatura.



ElEconomista: El Gobierno planea financiar los medicamentos para dejar de fumar

El Gobierno planea financiar los medicamentos que ayudan a los fumadores que lo deseen a dejar de fumar. Los responsables del Ministerio de Sanidad están convencidos de que estos fármacos deben pasar a considerarse como un medicamento más dentro de los que se financian por el Sistema de Nacional de Salud para que de esta manera su uso sea mucho más extenso y conseguir que más ciudadanos abandonen este hábito, relacionado con buena parte de los casos de cáncer de pulmón.



Cinco Días: La producción de coches en España cae por primera vez en cinco años

Por primera vez desde hace cinco años, las fábricas de coches en España flaquean. No solo no han alcanzado marcado por la patronal española de fabricantes de vehículos Anfac hace tres años de recuperar una producción de tres millones de vehículos sino que reducen sus ensamblajes, una tasa negativa que no ocurría desde 2012, el punto más bajo de fabricación de las industrias españolas.