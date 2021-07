¿Cerrado por vacaciones? ¿Trabajando desde la playa? 7 consejos para mantener tu negocio a salvo de ciberataques

Recargar pilas desde el mar, la montaña, el pueblo o la sierra es imprescindible para afrontar a pleno rendimiento el resto del año. Pero los ciberdelincuentes no descansan en verano, sino que intentan pillarnos con la guardia baja para entrar en nuestros sistemas y robarnos dinero o información sensible. Antes y durante nuestra estancia fuera de casa es fundamental aplicar algunas sencillas medidas de seguridad que nos eviten cualquier sobresalto que pueda estropearnos las vacaciones.

Dice el refranero español que “Cuando el gato no está, los ratones bailan”. Su significado hace referencia a que cuando la autoridad de una comunidad no está, los demás relajan el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades. Pero también se aplica, en general, al riesgo al que podemos enfrentarnos cuando bajamos la guardia en un momento dado. ¿Y si el gato regresa antes de tiempo y nos encuentra totalmente expuestos, sin ningún tipo de protección? Las repercusiones pueden llegar a ser muy dolorosas. Esto es lo que puede suceder en nuestra empresa si nos vamos de vacaciones sin aplicar algunas medidas básicas de ciberseguridad destinadas a evitar que “los malos” aprovechen nuestra ausencia para intentar jugarnos una mala pasada.

Incluso, cada vez es más frecuente que, tanto jefes como empleados que tienen la opción de teletrabajar, adelanten su desplazamiento a su segunda residencia o a cualquier destino vacacional antes de comenzar sus vacaciones, para poder disfrutar del privilegio de estar en la playa, la montaña, el pueblo o la sierra una vez finalizan su jornada laboral. De este modo, el verano parece alargarse y las vacaciones nos cunden más. Pero también en esos entornos es importante mantener algunas pautas que garanticen que el placer de estar trabajando desde el jardín o la terraza mientras nos acaricia la brisa marina no se convierta en un dolor de cabeza a causa del daño causado por un ciberdelincuente.

Desde Watch&Act Protection Services nos dejan estas siete recomendaciones a tener en cuenta para mantener nuestro negocio a salvo y disfrutar de un verano sin sobresaltos:

HAZ COPIAS DE SEGURIDAD. Antes de cerrar por vacaciones, recuerda hacer una copia de seguridad de todos tus dispositivos: ordenadores, tablets, smartphones… cualquier soporte en el que utilices o almacenes información de la empresa. Cuando estamos fuera de casa utilizamos más los dispositivos móviles, y eso hace que los incidentes en los que estos sean los protagonistas se incrementen durante este período. Lo ideal es que esa copia de seguridad quede almacenada en un servidor externo, de donde puedas rescatarla si así lo necesitas.

NO TODOS LOS LUGARES PÚBLICOS PARA CARGAR MÓVILES Y TABLETS SON SEGUROS. Watch&Act desaconseja utilizar los puntos de recarga a través de puertos USB que encontramos en lugares turísticos, pues no todos cuentan con las herramientas de seguridad necesarias y pueden convertirse en puertas de entrada de software malicioso que se haga con tus contraseñas y tus datos sensibles.

EVITA CONECTARTE A REDES PÚBLICAS ABIERTAS Y GRATUITAS. Del mismo modo, las redes wifi abiertas no siempre cuentan con sistemas de protección frente a ciberdelincuentes, y son una de las fuentes de robo de datos más accesibles. Para poder conectarse a una de estas redes wifi con tranquilidad es recomendable contar una red privada virtual (VPN) que protege el acceso a tu información.

REVISA TUS CONTRASEÑAS. Ya habrás oído varias veces que no es aconsejable utilizar siempre la misma contraseña. El verano puede ser un buen momento para cambiarlas, aprovechando a utilizar otras más sólidas, que incluyan mayúsculas y minúsculas, letras y números y caracteres especiales.

NADIE REGALA NADA: NO ATIENDAS SOLICITUDES EXTRAÑAS. Existen numerosos tipos de fraudes en los que los delincuentes se aprovechan de la confianza de las personas para obtener dinero o información confidencial que les permita realizar un delito posterior. No hagas caso de los mensajes en los que recibas ofertas y chollos, ni de sorteos en los que has resultado ganador, ni de avisos de recogida de paquetes que no has solicitado. Seguro que detrás no hay alguien con buenas intenciones.

MANTENTE ALERTA ANTE TODO AQUELLO QUE CONSIDERES SOSPECHOSO. En verano tienes más tiempo para revisar el correo personal, en el que recibes cosas de todo tipo y procedencia. Están aumentando enormemente los intentos de fraude mediante suplantación de identidad de bancos, aseguradoras, compañías suministradoras de servicios, etc. Desconfía de todo aquello que te haga sospechar y ante la duda, no lo abras, bórralo directamente.

NO DES PISTAS DE TU LUGAR DE VACACIONES HASTA TU REGRESO. Hoy día las redes sociales invitan a compartirlo todo: dónde estamos, qué estamos haciendo… Evita comentar y colgar fotos durante el tiempo en que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu negocio o en tu domicilio. Puedes compartirlo sin riesgo cuando ya estés de regreso.

El verano nos proporciona una desconexión necesaria e imprescindible para nuestro cuerpo y nuestra mente, la recarga de baterías que nos permite seguir dándolo todo el resto del año. Pero “los malos” no cierran por vacaciones. Disfrutemos sin bajar la guardia. Y si lamentablemente tu empresa es objeto de un ciberataque, recuerda que contar con un seguro de ciberriesgo es esencial para minimizar el impacto negativo que pueda causar a tu negocio.