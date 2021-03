Día Internacional de la lucha contra el Virus del Papiloma Humano: la prevención del VPH sin distinción de género es la mejor estrategia

Hoy, 4 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la lucha contra el Virus del Papiloma Humano, una iniciativa puesta en marcha por la International Papillomavirus Society (IPVS) en 2018. Como muestra de nuestro compromiso en la lucha contra el VPH, desde la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia nos sumamos a la campaña #ElVPHesCosaDeTodos, cuyo objetivo es ayudar a mejorar la información y aumentar así la sensibilización sobre esta enfermedad de transmisión sexual y sus consecuencias a la población general y, sobre todo, concienciar sobre la importancia de su prevención.

Esta iniciativa, impulsada por la compañía biofarmacéutica MSD por cuarto año consecutivo, cuenta este año con el apoyo de un total de 55 entidades sociosanitarias. Jóvenes más y mejor informados. El Virus del Papiloma Humano (VPH), del que existe un bajo nivel de conocimiento entre los jóvenes, es el responsable del 5% de los cánceres que pueden ser diagnosticados tanto a hombres como a mujeres a lo largo de su vida, además de provocar aproximadamente el 100% de las verrugas anogenitales.

Por ello, mejorar el conocimiento sobre el VPH entre los jóvenes es crítico para que tomen conciencia sobre el alto riesgo de infección y las posibles consecuencias; para lo que se deben desarrollar campañas en su propio lenguaje, pero que también estén basadas en evidencias científicas. Así, poco a poco, se conseguirá desplazar la información pseudocientífica que circula por las redes sociales, una de sus principales fuentes de información. Además, es el momento de dar un paso adelante para que el peso de la prevención del VPH no recaiga solo en las mujeres, pues una estrategia integral y apropiada debe incluir a los hombres, para que, de hecho, el VPH sea realmente cosa de todos.

El reto del VPH es cosa de todos: el peso de la prevención El motivo del lema de esta campaña, El VPH es cosa de todos, es constatar y recordar que, precisamente, esta infección de transmisión sexual también afecta a los hombres. De hecho, la incidencia del cáncer de cabeza y cuello y del cáncer anal debido a la infección por el Virus del Papiloma Humano está aumentando

de forma progresiva, especialmente en el varón.

Entre el 75% y el 80% de las personas sexualmente activas se infectarán por VPH en algún momento de su vida si no se toman las precauciones adecuadas. La infección por VPH es especialmente relevante en mujeres, ya que es la responsable de aproximadamente el 100% de los cánceres de cuello de útero, siendo este el segundo cáncer mundialmente más frecuente en la mujer en edades comprendidas entre los 15 y 44 años, después del cáncer de mama. Este

es el motivo por el que las estrategias preventivas se han centrado tradicional y prioritariamente en ellas.

Para lograr la prevención del VPH incluyendo a ambos géneros, en algunos países como Australia ya han avanzado en esta estrategia, adoptando como política de prevención la inclusión del varón en el calendario de inmunización frente al VPH. En esta misma línea, entre las nuevas recomendaciones de este año 2021, la Asociación Española de Pediatría (AEP) recomienda la

inmunización sistemática universal frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) tanto en chicas como en chicos, preferentemente a los 11-12 años, para prevenir la enfermedad oncológica relacionada con este virus.

Esta medida ha demostrado una reducción significativa en la carga de enfermedad asociada al VPH en ambos sexos, fomenta la equidad de género, permite a los chicos desarrollar su propia inmunidad frente al VPH y distribuye la responsabilidad de reducir la carga de enfermedad a ambos sexos por igual. Se trata de una estrategia efectiva para lograr la inmunidad de grupo y proteger tanto a los hombres como a las mujeres de esta enfermedad.

Eliminación del VPH: un compromiso mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en 2020 la primera estrategia mundial para eliminar el cáncer de cuello uterino. El objetivo es reducir más del 40% de los casos nuevos de esta enfermedad y 5 millones de muertes asociadas para 2050 a través de la vacunación, detección y tratamiento. En esta línea, la European Cancer Organization también publicó en noviembre una

estrategia que apoya la tesis de la OMS, titulada “Viral protection: achieving the

possible. A four-step plan for eliminating HPV Cancers in Europe”.

El Virus del Papiloma Humano es una infección prevenible y curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. Por ese motivo, la OMS ha establecido una estrategia para prevenirlo: vacunar al 90% de las niñas a los 15 años, realizar pruebas diagnósticas en el 70% de las mujeres a los 35 años y nuevamente a los 45, y poner tratamiento en el 90% de las mujeres identificadas con

enfermedad cervical.

Gracias a las últimas investigaciones, y concretamente al estudio que publicó el The New England Journal of Medicine: “La vacunación contra el VPH y el riesgo de cáncer de cuello uterino”, se puede por fin asegurar que hay evidencia de que se puede evitar el cáncer de cérvix.