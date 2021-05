Los tribunales tumban el toque de queda en País Vasco pero avalan las medidas en Comunidad Valenciana

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ha determinado este viernes que la propuesta de medidas tras la caída del estado de alarma presentada por Iñigo Urkullu, que contemplaba mantener el cierre perimetral y el toque de queda en la región, no es viable y que supondría una limitación de derechos constitucionales.

«Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que lasComunidades Autónomaspuedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado», ha detallado la Sala para justificar su negativa a prolongar las restricciones.

Por otro lado, los tribunales superiores de justicia de Baleares y la Comunidad Valenciana sí que han dado respaldo a las medidas propuestas referentes a la movilidad y a la limitación horaria.

El Gobierno, prevé la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo en casos como el vasco, en el que las medidas restricciones no podrán prorrogarse, sin embargo, Urkullu ya ha adelantado que no recurrirá a esta vía y que acatará la sentencia, no aplicando así ninguna medida sin garantía jurídica.