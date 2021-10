Netflix desvela el trailer de ‘Alerta Roja’, con Dwayne Johnson y Ryan Reynolds

Cuando la Interpol envía una «Alerta roja» (el mayor nivel de alerta posible emitido para que los cuerpos de Policía de todo el mundo capturen a los criminales más buscados), uno de los mejores agentes del FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), es asignado al caso. Esta persecución global lo sitúa en medio de un audaz atraco en el que se ve obligado a asociarse con el mayor ladrón de arte del mundo, Nolan Booth (Ryan Reynolds), para atrapar a la ladrona de arte más buscada del mundo (Gal Gadot). La aventura de altos vuelos llevará a este trío por todo el mundo, a través de una pista de baile, atrapados en una prisión aislada, o a través de la selva, y, para su desgracia, constantemente en compañía del otro. Al elenco de estrellas se unen Ritu Arya y Chris Diamantopolous. Dirigida y escrita por Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, Skyscraper) y producida por Hiram García, Dwayne Johnson y Dany García para Seven Bucks Productions; Flynn Picture Co. de Beau Flynn; y Bad Version, Inc. de Thurber, Alerta roja es un elegante juego de gato y ratón (y gato) a lo largo de todo el mundo.