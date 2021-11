Muerdo estrena el videoclip de ‘Si lo crees’, con la participación de Lidia San José, Susi Caramelo o Samanta Villar

«Si lo crees» es una historia de superación. Una canción que habla de perseguir los sueños. Extraída de su último álbum «La sangre del mundo«, esta canción narra la historia del propio artista murciano en su recorrido, lleno de dificultades, desde su pueblo natal hasta la ciudad de Madrid en busca de su deseo de hacerse un hueco en el mundo artístico. Historia esta, compartida con los amigos y compañeros que han querido prestarse a protagonizar su videoclip dirigido por el cineasta Carlos Salado (Criando Ratas, Mala Ruina) «Para mi esta canción significa toda mi vida«, cuenta el cantante eurovisivo Blas Cantó en una serie de entrevistas que acompañan el lanzamiento del clip y en las que los protagonistas elogian la trayectoria artística y personal del cantante. «Para mi esta canción representa la manera en la que yo veo mi profesión«, afirma Lidia San José (Paquita Salas). «Si tu realmente crees en algo y te apasionas por algo vas a llegar a conseguir lo que quieras» ratifica la periodista Samanta Villar y este es el mensaje que Muerdo trata de dar con este tema en un momento todavía mas complejo que cuando el comenzó su carrera hace diez años. En un momento tan difícil para la música en vivo y para cualquier tipo de emprendimiento Muerdo nos deja con «Si lo crees» un mensaje de esperanza lanzado sobre todo para esos jóvenes que empiezan a labrar su camino. Creer es crear y esta obra colectiva lo deja bien patente. Muerdo publica este videoclip prácticamente coincidiendo con el decimo aniversario de la salida de su primer disco, el autoeditado «Flores entre el acero«. Tras hacer mas de 30 conciertos este año 2021 en España y antes de arrancar su gira por Latinoamérica que lo llevará a escenarios tan importantes como el Teatro Gran Rex en Buenos Aires o el Caopulican en Santiago de Chile. «Cuando no hace lo que todo el mundo hace, su cercanía y su humanidad, eso es lo que lo distingue y eso es lo que me atrajo«. Ricky Ginger (La que se avecina, El rey León). «De él me encanta que está muy arraigado a sus principios«. Susi Caramelo. «Todo el mundo relacionado con el arte y la cultura ha pasado por ahí, ha pensado en rendirse. Me parece súper bonito el mensaje que lanza y estoy feliz de formar parte de este video«. Esther Acebo (La Casa de papel). «En esta época en la que parece que todo el mundo va a su rollo escuchar esta música que te inspire a cumplir tus sueños es muy de agradecer«. Nacho Guerreros (La que se avecina). «Yo también tuve ese sueño, de un jovencito que va con la guitarra a la espalda y un puñado de canciones pensando en si a alguien le gustarán«. Marwan.