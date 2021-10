‘Il Volo Sings Morricone’, el esperado álbum dedicado al artista, verá la luz el 5 de noviembre

«IL VOLO SINGS MORRICONE» (Epic/Sony Music), el esperado nuevo álbum de IL VOLO dedicado al Maestro, saldrá a la venta el próximo 5 de noviembre. Se trata de un emocionante viaje a través del arte y la música de uno de los más grandes compositores del siglo XX, en el que Piero Barone, Ignazio Boschetto y Gianluca Ginoble han trabajado durante meses. El nuevo tema «The Ecstasy of Gold» (de la película El bueno, el feo y el malo), está ya disponible en formato digital, antes del lanzamiento del álbum. Por primera vez, el tema de Ennio Morricone viene acompañado de la letra escrita por ANDREA MORRICONE especialmente para Il Volo. El vídeo del tema ha sido rodado por YouNuts en Cerdeña. Como muestra del gran aprecio que sienten por el artista, Piero, Ignazio y Gianluca decidieron dedicado parte de su espectacular carrera a Ennio Morricone, un año después de su fallecimiento, con el respaldo de la familia del maestro para este exclusivo proyecto mundial. Un proyecto marcado por la participación del trío en el Festival de Sanremo y en el 78º Festival de Cine de Venecia junto a Vittorio Storaro, y también por «IL VOLO – TRIBUTE TO ENNIO MORRICONE», un concierto que se llevó a cabo en el Arena di Verona en junio y que se emitió en directo en la RAI 1 (obteniendo el récord del 25,8% de la cuota de audiencia en prime-time y 4.702.000 espectadores) y que volverá a emitirse en el canal PBS de la TV pública estadounidense este otoño. «IL VOLO SINGS MORRICONE» es un álbum de 14 canciones que recuerdan las legendarias melodías del Maestro y que han permanecido de forma indeleble en nuestra memoria, incluyendo toda una joya: «L’estasi dell’oro» («El éxtasis del oro» de la película El bueno, el feo y el malo»), que vendrá acompañada por primera vez por la letra escrita por Andrea Morricone especialmente para Il Volo. También incluye «I colori dell’amore» («Los colores del amor»), un tema inédito compuesto por Andrea Morricone para el trío, y que se interpretó de forma inesperada por primera vez, y junto a otras canciones de Ennio Morricone, en el gran concierto en el Arena di Verona el 5 de junio de 2021. El disco estará disponible en los siguientes formatos: CD estándar, CD de lujo, vinilo doble a color, vinilo doble negro. También está disponible el tema «Your Love», que se presentó por primera vez en el Festival de San Remo, donde el trío ha sido el artista invitado este año. El tema también está disponible en audio espacial con Dolby Atmos en Apple Music El álbum se grabó en el Forum Studios de Roma, con el Maestro Marcello Rota en la dirección de la histórica Roma Sinfonietta Orchestra que, ya desde su formación en 1994, ha trabajado estrechamente con el Maestro Ennio Morricone, director de la orquesta en algunas de las salas de concierto más prestigiosas del mundo. El álbum también incluye otras grandes colaboraciones: El violinista David Garrett en «La Califfa», Hauser de 2CELLOS en «Se» y el trompetista Chris Botti en «Come Sail Away». Il Volo siempre se ha sentido muy conectado con el Maestro, y también aparecieron en el escenario con él en 2011, en la Piazza del Popolo de Roma, para interpretar E più ti penso» en un medley de música de Ennio Morricone para las películas «Once Upon a Time in America» y «Malèna». Es un disco que sin duda llegará al corazón de millones de personas de todo el mundo, ya que combina las inolvidables melodías del celebrado director, músico, compositor y autor de algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine italiano e internacional con las voces únicas del trío.