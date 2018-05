¿Qué relación tiene el hosting con tu SEO?

CONTENIDO PATROCINADO Todo el que se plantea crear un proyecto en Internet sabe lo importante que es conseguir un buen posicionamiento en buscadores. Muchas veces hemos oído la clásica frase de que el SEO ha muerto, pero no es verdad. Trabajar el SEO es fundamental si quieres tener posibilidades de éxito con un blog, una página de empresa, una tienda online o cualquier web que quieras lanzar. Se habla mucho de tiempos de carga, optimización de imágenes y un sinfín de elementos que están relacionados con el SEO. Aunque a veces se nos olvida un factor importante dentro de esta ecuación: contar con un hosting adecuado también influye en tu posicionamiento. Hablemos acerca de la relación que existe entre el alojamiento que escojas y tus posibilidades de escalar posiciones en los resultados de búsqueda.

Fundamental para que tu web cargue deprisa La velocidad a la que se carga una página es determinante a la hora de posicionar. Hasta aquí no hemos descubierto nada nuevo, porque se insiste desde hace mucho tiempo en esto. Es más, Google ha comprobado que en 3 segundos el usuario decide si se va a quedar en una web. Si el sitio tarda más de se tiempo en cargar, la mitad de los visitantes lo abandonan de inmediato. Sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad de páginas que hay en Internet es inmensa, el público quiere que la respuesta sea casi inmediata. Aunque hay otros factores que pueden afectar al tiempo que tarde tu página en cargar, el hosting tiene mucho que decir en este aspecto. Características de un buen hosting a nivel del servidor El servidor en el que se aloje nuestra página tiene que estar adaptado a nuestras necesidades para mejorar el posicionamiento. Por eso es fundamental fijarse en detalles como estos: Hardware de calidad con el que procesar de forma rápida todo el contenido de la web. Hoy, el uso de discos duros SSD es el más recomendable porque mejoran la capacidad de forma notable. El hosting de Raiola Networks es uno de los más potentes hoy día precisamente porque tiene esta opción disponible.

Otro detalle importante es procurar que el servidor esté en el país donde tenemos más audiencia . Normalmente será el nuestro, aunque puede haber excepciones. La razón por la que este factor influye en el SEO tiene que ver con la capacidad de respuesta cuando se hace una petición al servidor. Por poner un ejemplo, si tienes el hosting aquí en España la latencia media serán unos 5 milisegundos, mientras que si se hace la petición a un servidor en Estados Unidos la demora se puede multiplicar por 10.

También es importante contar con la versión más estable y actualizada del software con el que se gestione el sitio. Como las bases de datos o el lenguaje de programación. Así te aseguras que todo funciona con el menor número de fallos y que no habrá incompatibilidades.

Servicio técnico eficaz. Este no es un factor propiamente SEO, pero en caso de que sufras algún incidente, como puede ser un ataque o que la página se caiga, no te puedes permitir el lujo de recibir una respuesta al día siguiente. Por eso, busca un servicio que te proporcione asistencia cualquier día del año y a cualquier hora. Los problemas no llegan solo en horario de oficina. No son las únicas características, pero como base para mejorar tu posicionamiento es un punto de partida. Mejoras SEO que te ofrece un buen hosting A nivel de página, el alojamiento también influye bastante. Por ejemplo, es fundamental disponer de un optimizador del contenido multimedia. Uno que no afecte a la calidad de las imágenes, pero que ajuste todo lo que aparezca de forma que no afecte negativamente a la experiencia del usuario. Si tu web tiene imágenes o vídeos con demasiado peso, tardará más en cargar y hasta puede que a veces se produzcan errores. Por eso es importante que el hosting permita usar herramientas para optimizar el contenido. Otro factor de rendimiento es poder activar la compresión del código. De este modo se agilizará también el tiempo de carga que tarda en aparecer tu página en la pantalla del usuario. El uso de la caché del servidor en lugar de la RAM mejora también el SEO. De nuevo, se optimiza aún más la velocidad del sitio. Otros detalles interesantes Hay tantos motivos por los que escoger un buen hosting que resulta bastante complicado resumirlo en unas cuantas palabras. Por ejemplo, es fundamental que esté adaptado al CMS que quieras usar en función del tipo de página que estés creando. Si quieres crear una tienda online con Prestashop, asegúrate de que el alojamiento cuenta con soporte específico para ello. Así podrás aprovechar al máximo todo su potencial. Lo mismo sucede con el tema de las plantillas. Aunque hay montones de sitios en los que encontrarlas, que tu servicio de hosting disponen de plantillas Joomla gratis facilita mucho la tarea de mejorar la imagen de tu web, un factor que a medio plazo también influye en el posicionamiento. ¿Es negativo usar un hosting gratuito? Definitivamente sí, crear un proyecto en un alojamiento gratuito repercute en tu SEO de forma muy significativa. No tanto porque no puedas instalar los componentes en el sitio o usar un dominio propio, que se puede, sino porque elementos como la capacidad de carga o la atención en caso de problemas dejan mucho que desear. Este tipo de hosting te puede servir si no tienes conocimientos sobre creación de sitios y quieres aprender, o para hacer pruebas sin tener que gastar dinero. Pero ten muy claro que si quieres que tu web funcione a nivel de posicionamiento, no puedes arriesgarte a hacerla en un servicio gratuito. Además, según los términos de este cuando tienes una cantidad de tráfico importante o empiezas a ocupar determinado espacio, te “sugerirá” que pases a uno de pago o directamente cerrarán la web, perdiendo todo lo que has trabajado. Qué decir tiene que con una página cerrada no hay SEO que valga.