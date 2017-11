Tesla vuelve a impresionar con su “supercamión” eléctrico y el deportivo más rápido del mundo

Tesla llevaba unos meses sufriendo las críticas de sus detractores. El lanzamiento del Model 3 -su vehículo más popular- no había salido como se esperaba. Pero Elon Musk sabe manejar muy bien los tiempos. Cuando había dejado boquiabiertos a los asistentes a la presentación de este jueves de su nuevo camión eléctrico, Tesla Semi, ha sorprendido con la primicia de un novedoso roadster capaz de superar los 400 kilómetros por hora.

El camión es un símbolo en la cultura estadounidense que su historia audiovisual -cine y series- se ha encargado de realzar con el paso de los años. En Norteamérica se cuidan y se mima al 'rey de las carreteras', y Tesla no podía dejar a un lado esta parte de la identidad americana.

Tesla comienza su andadura en el transporte de mercancías con Semi. El diseño y más concretamente la cabina, fuera de lo habitual, recuerdan al Model 3. Al no tener el motor en el frente ni el tanque de combustible detrás, se aprovecha mejor el espacio. El resultado es un habitáculo amplio con el asiento del conductor en el centro lo que -aseguran desde la compañía- aumenta la visibilidad.





Las comparaciones con el diésel son odiosas: con una carga de 35.000 kilos -Tesla Semi- alcanza los 100 km/h en solo 20 segundos, mientras que un mismo camión con motor diésel tarda aproximadamente un minuto. Asimismo, este vehículo eléctrico tiene una autonomía de 800 kilómetros a velocidad de crucero.

Se puede reservar desde 4.200 euros y comenzará a fabricarse en 2019.

El coche más veloz del mundo

Pero Semi no ha sido el verdadero protagonista de la noche. El público que ha presenciado el evento en Los Ángeles (EEUU) gritaba maravillado: “Elon for president”. Pero Musk tenía todavía un as guardado en la manga, Tesla Roadster. Este deportivo tiene capacidad para recorrer casi 1.000 kilómetros sin repostar y alcanza una velocidad 400 km/h.





“Es el coche más rápido del mundo. Punto”, ha afirmado el dueño de Tesla. Como un superdeportivo totalmente eléctrico -explica la marca en la ficha técnica-, Roadster maximiza el potencial de la ingeniería aerodinámica, con un rendimiento y una eficiencia sin precedentes.

Elon Musk también ha destacado que puede ir y volver de Los Ángeles a San Francisco sin cargar la batería. “La intención de hacer esto es darles una bofetada a los coches de gasolina", ha subrayado.

A diferencia del modelo inicial -Tesla Model S- cuenta con cuatro asientos en lugar de dos, pero seguirá siendo descapotable. Roadster todavía no tiene fecha de salida, aunque se prevé que sea en 2020, y costará unos 170.000 euros.