Probamos y analizamos los Audio-Technica ATH-M50x, los míticos auriculares over-ear profesionales

Contenido patrocinado

Por fin hemos tenido la suerte de probar a fondo los Audio-Technica ATH-M50x. En este artículo te vamos a mostrar que nos han parecido a través de una pequeña review. Así te será más fácil saber si realmente se adaptan a lo que estás buscando en unos buenos auriculares o no. Opinión personal Audio-Technica ATH-M50x Tras probar a fondo los auriculares, podemos decir que estos auriculares profesionales son perfectos también para ser usado por cualquier persona, debido a que tienen una gran capacidad de adaptación. La verdad, la última renovación que han sufrido estos auriculares ha sido para bien. Te recomiendo que leas este análisis de Zococity de los Audio-Technica ATH-M50x, donde podrás conocer de primera mano los principales cambios que se han registrado en la última versión. Si eres una persona exigente y que quieres disfrutar de un buen sonido, te puedo asegurar que estos auriculares se adaptarán realmente bien a lo que estás buscando. Me he dado cuenta de que son capaces de ofrecer un sonido premium, es decir, son perfectos incluso para las personas más exigentes. Y como su precio es ligeramente superior a los 100 euros, se adapta a todo tipo de presupuestos. Amplitud de rango de frecuencia Una de las cosas que más me han gustado de los auriculares es que cuentan con una gran amplitud de rango de frecuencia. Esto hace que la experiencia sea muy buena cuando los usamos en casa como cuando los usamos a nivel profesional, como podría ser el caso de los Djs. Estos auriculares cuentan con unos transductores que tienen una apertura de 45mm. Esto hace que la experiencia a la hora de escuchar la música que se reproduce sea muy buena. Sin importar el tipo de música que te guste, la reproducción del sonido es muy buena, de aquí que haya comentado anteriormente que los recomendaba para cualquier persona. Por ejemplo, la respuesta de los tonos graves es muy buena, lo que hace que el sonido sea muy agradable y en consecuencia la experiencia siempre sea positiva. La verdad, son unos auriculares dinámicos cerrados que me han sorprendido para bien, tanto por calidad como por precio. Cómodos y aptos para usos prolongados Otro punto que me ha gustado mucho de los auriculares es la gran comodidad que ofrecen en todo momento. Personalmente pienso que son realmente cómodos, por lo que me han satisfecho también en este aspecto. Se nota que los materiales son de alta calidad y en consecuencia vamos a poder disfrutar de los auriculares durante mucho tiempo, pero también se nota que son muy ligeros. Incluso tras tenerlos puestos durante muchas horas, no he notado nada, de aquí que afirme que son unos auriculares realmente ligeros y cómodos. Audífonos giratorios hasta 90 grados Me ha llamado mucho la atención los audífonos giratorios. Se pueden girar hasta en 90 grados, lo cual no suele ser muy común. Por supuesto, cuentan con medidas de seguridad que evitan que el movimiento pueda poner en riesgo la vida útil de los auriculares. Esto es posible a que han sido fabricado teniendo en cuenta todo tipo de detalles. Es verdad que a nivel particular ese sistema apenas se usa, pero puede venir muy bien para los que apuesten por usarlos a nivel profesional. Así por un oído se puede escuchar la música que se reproduce por los auriculares y por el otro el sonido ambiente. Esto ayuda a disfrutar de una buena experiencia. Incluso puede ser una buena opción cuando estamos en casa y nos habla alguien pero no nos apetece apagar la música para retomarla más tarde. Así podemos escuchar a la otra persona, mientras nuestra música favorita sigue sonando. Ligeros y con bolsa de transporte incluida Personalmente me encantan los auriculares que son ligeros. Soy de las personas que los usan durante muchas horas, es decir, si son bastante pesados los noto fácilmente con el paso del tiempo. Pero este modelo al ser ligero, los puedo llevar durante horas en la cabeza en el cuello y en muchas ocasiones ni me doy cuenta de que los tengo puestos. Esto demuestra que son unos auriculares de calidad. Otro detalle que me ha gustado mucho es la bolsa de trasporte, la cual ha sido fabricada en polipiel. Esto demuestra que la marca ha pensado en todos los detalles. Esa bolsa es perfecta para llevarlos a cualquier parte, pero yo también la uso para guardarlos y conservarlos mejor en casa cuando no los estoy usando. La bolsa es muy agradable al tacto, de aquí que la incluya como dato en este artículo. Acabados excepcionales Otro punto a favor de este modelo son sus acabados, los cuales me han sorprendido también para bien. Cuando los probé y luego tuve tiempo para examinarlos a fondo, me di cuenta de que tienen unos remates perfectos. Los materiales son de buena calidad, tanto los que dan forma a los auriculares como los que se usan para rematarlos. Por supuesto, hay logos de la marca por diferentes apartados de los cascos, lo que demuestra que es un modelo original. Por supuesto, las almohadillas son cómodas y en consecuencia ofrecen horas y horas de música con la máxima comodidad. Las almohadillas son robustas y bastante gruesas. Con ellas se consigue una buena comodidad y se permite que el oído pueda respirar. Todo esto ayuda a que mi experiencia haya sido todavía más positiva. Auriculares versátiles Puedo decir que los Audio-Technica ATH-M50x destacan por ofrecernos muchas posibilidades. Son realmente versátiles. Cuentan con tres cables diferentes que los podrás cambiar según el uso que les vayas a dar. El cable que uso yo es el cable corto de 1.2 metros. Es perfecto para usarlo a nivel doméstico. Y cuando tengo que usarlos a nivel profesional, uso el cable de 3 metros, el cual es perfecto para usar en los estudios de música. Pero también incluye otro cable de la misma longitud el cual se adapta muy bien a los DJs. Me ha parecido todo un detalle que incluya diferentes cables para que cada uno use el que más le interese. Por supuesto, también cuentan con un adaptador roscado para que los puedas sacar todavía más provecho. Y a pesar de su gran calidad, puedo asegurarte de que son muy económicos, por lo que son un modelo que está teniendo un buen nivel de ventas. Todo el mundo los recomienda, tenlos en cuenta a la hora de tomar una decisión final de compra.