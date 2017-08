Julian Assange aviva la polémica sobre el atentado en Barcelona: "La nota es sospechosa”

Julian Assange se ha unido a la polémica sobre el aviso del atentado en Las Ramblas por parte de la CIA. El líder de Wikileaks ha asegurado que la nota publicada por El Periódico es falsa y lo justifica en base a unos “errores” gramaticales que los servicios de inteligencia estadounidenses, a su juicio, no utilizan para comunicar este tipo de informaciones.

El hacktivista ha sido claro en su cuenta de Twitter: “Parece que se ha modificado o fabricado. El uso de las comillas de la lengua española “<< >>” en un informe de la CIA es muy sospechoso”. Poco después, su organización -Wikileaks- tuiteaba otro cinco motivos por los que consideran que el papel al que hace referencia El Periódico no procede de una fuente de inteligencia, o al menos no es su código habitual, además de citar en el mismo mensaje al referéndum catalán.

Paper publishes highly suspect US intelligence document on ISIS attack in Barcelona ahead of Catalan referendum. https://t.co/Z5hHvVsreopic.twitter.com/hBW05FTBIl