Google y Facebook introducen nuevos 'fact check' para identificar las noticias de calidad

Google y Facebook han tenido que dar explicaciones recientemente ante el Senado de Estados Unidos por el asunto de las fake news. El problema también les ha salpicado, ya que se han visto involucradas en una profunda crisis de reputación. Por ello, las dos tecnológicas -junto a Twitter y Bing- se han unido en un proyecto para crear un indicador de veracidad (fact check) en los artículos periodísticos difundidos a través de sus respectivas plataformas.

La clasificación cualitativa de medios de comunicación ha sido elaborada por Trust Proyect. Este consorcio de medios internacionales, liderado por la galardonada periodista Sally Lehrman, tiene como objetivo mejorar la calidad y credibilidad del periodismo a nivel mundial. El análisis ofrece al usuario información relativa al medio responsable del contenido publicado.

“En un momento en que está disminuyendo la confianza de la gente en las noticias en gran parte del mundo, la industria se ha unido para lanzar un nuevo código de transparencia para ayudar a las personas a evaluar por sí mismos la calidad del periodismo”, explican desde Trust Proyect en un comunicado.

El consorcio ha establecido ocho categorías de veracidad para que sean aportadas por las redacciones. La lista está formada por 'Mejores prácticas', 'Experiencia del autor', 'Tipo de trabajo', 'Citas y referencias', 'Métodos', 'Ubicación local', 'Voces diversas' y 'Feedback procesable’.

Facebook ha explicado que el índice de Trust Proyect amplía los datos que ya ofrece desde el mes de octubre. A través de un nuevo botón, la red social aporta información a los usuarios sobre el medio y el contexto de la información de las noticias que aparecen en su News Feed.

Así, probará este servicio con un pequeño grupo de cabeceras, con el objetivo de expandir su número en los próximos meses.

Los medios de comunicación que operan en la red social de Mark Zuckerberg tienen la posibilidad de mostrar información adicional sobre su código ético, corrección de errores, datos de contacto y los nombres de las personas que están detrás del proyecto. Estos indicadores acompañarán al contexto de los artículos publicados en el News Feed.

Facebook cree que “ayudará a las personas a evaluar si las noticias proceden de un medio de comunicación seguro y si la propia historia es creíble".

Google -cofundador del proyecto- ha informado que se encuentra estudiando la forma de ubicar los indicadores de Trust Proyect al lado de los artículos. No obstante, la compañía estadounidense ha comunicado que baraja introducir las categorías 'Tipo de trabajo', 'Mejores prácticas' e 'Información del autor'.

En una primera fase, Google probará esta práctica con medios de comunicación como la BBC, The Economist, La Repubblica, The Washington Post y The New York Times, entre otros.

Trust Proyect considera que su trabajo es “esencial” en un momento en el que más de la mitad de la población en los países occidentales desconfían en los medios de comunicación.

"Un público cada vez más escéptico desea conocer la experiencia, la empresa y la ética detrás de una noticia. Los indicadores de confianza ponen las herramientas en las manos de las personas, brindándoles los métodos para evaluar si las noticias provienen de una fuente segura en la que puedan confiar ", subrayó Sally Lehrman durante la presentación.